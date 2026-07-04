Патријарх Порфирије служи литургију у Братунцу

Аутор:АТВ редакција
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Патријарха српски Порфирије служи литургију у порти Храма Успења Пресвете Богородице у Братунцу, уз саслужење митрополита дабробосанског Хризостома и архијереја Српске православне цркве.
Литургији присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић, те лидер СНСД-а Милорад Додик.
Присутни су и министри у Влади Републике Српске, народни посланици, представници Срба у заједничким институцијама, влада Србије и Црне Горе, Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ, начелници општина из средњег Подриња и Бирча и других локалних заједница у Српској, као и велики број грађана Подриња.
Након литургије, кренуће литија до градског гробља, гдје ће бити служен парастос и положени вијенци и цвијеће на Спомен крсту, а потом ће се окупљенима обратити званичници.
Република Српска
Патријарх Порфирије стигао у Братунац
Потом ће бити одржана централна комеморација за 3.267 убијених српских цивила и војника.
Највиши званичници Републике Српске стигли су у Братунац гдје ће данас присустовати обиљежавању 34 године од муслиманског злочина над српским народом у средњем Подрињу и Бирчу, гдје је у Одбрамбено-отаџбинском рату убијено 3.267 Срба.
У Братунцу су званичници Републике Српске, Србије и Црне Горе.
Овогодишње обиљежавање одржава се под слоганом "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".
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