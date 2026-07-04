Стевандић: Братунац постаје мјера нашег самопоштовања

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, рекао је да се из Подриња шаље порука саборности која нема за циљ мржњу.
"Зато има за циљ ревизију историје да се не забораве злочини. Овдје су заклане цијеле породице, убијана дјеца. То је довело до рата. Братунац постаје мјера нашег самопоштовања. Наше жртве се неће избрисати. Сво рационални људи то разумију али нема свако храбрости да се са тим суочи. Морамо их натјерати да се суоче као што су нас суочавали са лажима", рекао је Стевандић са обиљежавања годишњице страдања Срба у Подрињу, које се ове године одржава под слоганом "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".
Издржали смо, каже Стевандић.
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"Наш народ је предан истини и Богу и нећемо заборавити. А злочинци не могу да се помијешају са жртвама и не могу исто да се третирају они који су убијали цивиле и они који су убијали у ратном садејству", навео је Стевандић.
Истакао је да Српска ради на својој историји.
"Ми туђе заставе нисмо палили као што су они наше нити смо другима "потурали" туђе заставе под нос као они нама на утакмицама. То иживљавање над симболима мора да престане", навео је Стевандић.
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Без самопоштовања нема будућности а то најбоље показујемо његујући своје жртве, истакао је Стевандић.
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