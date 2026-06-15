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ФЗО Српске: Покренут скрининг за рано откривање рака дебелог цријева

Аутор:

АТВ
15.06.2026 10:40

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Фонд здравственог осигурања Републике Српске
Фото: FZO Republike Srpske

Осигурана лица која имају од 50 до 75 година, као и осигураници од 18 до 49 година са позитивном личном и породичном анамнезом су циљне групе за рано откривање карцинома дебелог цријева које су креиране у апликацији "Е-превенција" у оквиру Интегрисаног здравственог информационог система /ИЗИС/, саопштено је из Фонда здравственог осигурања /ФЗО/ Републике Српске.

У овој апликацији су креирани упитници, те одређено које лабораторијске налазе треба обавити у оквиру превентивног прегледа скрининга карцинома дебелог цријева.

"Овај превентивни преглед намијењен је свим циљним групама на подручју цијеле Републике Српске, а спроводи се у надлежним домовима здравља", навели су из Фонда и напоменули да су апликацију "Е-превенција" креирали како би породичним љекарима било олакшано да спроводе превентивне прегледе које Фонд финансира.

Фонд је обезбиједио и додатних 10 милиона КМ за спровођење превентивних прегледа, јер је циљ јачати превенцију на примарном нивоу здравствене заштите.

Карцином дебелог цријева једно је од најчешћих малигних обољења, али и један од оних код којих рано откривање знатно побољшава исход лијечења.

"Скрининг омогућава откривање рака у почетној фази, али и преканцерозних промјена које се могу уклонити прије развоја болести. Све особе у препорученој старосној доби треба да се информишу код свог изабраног љекара о могућностима скрининга", напоменули су из Фонда.

ФЗО финансира четири скрининга у домовима здравља, те је важно да осигурана лица искористе ово право и разговарају са својим изабраним љекаром о прегледима који су препоручени у складу са процјеном ризика, преноси Срна.

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Тагови :

ФЗО Републике Српске

Превентивни прегледи

апликација Е-превенција

Рак дебелог цријева

скрининг

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