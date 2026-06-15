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Трамп: Путин и Зеленски желе договор

Аутор:

АТВ
15.06.2026 19:47

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Трамп: Путин и Зеленски желе договор
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да руски предсједник Владимир Путин и украјински предсједник Владимир Зеленски желе да постигну договор о окончању сукоба.

"Мислим да су обојица отворени за то", рекао је Трамп на заједничкој конференцији за новинаре са француским предсједником Емануелом Макроном на маргинама састанка Групе седам у Француској.

Он је додао да би САД могле да окончају сукоб у Украјини.

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Трамп је изјавио да су његови јучерашњи разговори Путином и Зеленским протекли добро.

Он је нагласио да ће се САД након рјешавања сукоба са Ираном фокусирати на Украјину.

(СРНА)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Русија

Украјина

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