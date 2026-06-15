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Лавров: Изјаве из Берлина о војној сарадњи са Украјином захтијевају оштрији одговор

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АТВ
15.06.2026 17:55

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује разговорима између руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Изјаве које стижу из Берлина о снажнијој размјени искустава са украјинском војском су збуњујуће и захтијевају оштрији одговор Москве, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Многе изјаве њемачког руководства су збуњујуће, због чега смо увјерени да морају да добију оштрији одговор", рекао је Лавров на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Бјелорусије Максимом Риженковом.

Лавров је критиковао њемачког министра спољних послова Јохана Вадепула због најаве тјешње војне сарадње Њемачке и Украјине.

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"Министар спољних послова Вадепул најавио је да ће њемачка војска повећати размјену искустава са украјинским оружаним снагама, односно са новим нацистима. Њемачка је чезнула за нацистичким амблемима и оним понашањем које је усвојила украјинска војска и украјински националистички батаљони", рекао је Лавров.

Он је додао да је Вадепул, који понавља лажне тврдње о провокацији у Бучи, добар ученик министра пропаганде нацистичке Њемачке Јозефа Гебелса.

(СРНА)

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Берлин

Њемачка

Украјина

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