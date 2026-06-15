Лавров: Изјаве из Берлина о војној сарадњи са Украјином захтијевају оштрији одговор

Аутор:АТВ
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Изјаве које стижу из Берлина о снажнијој размјени искустава са украјинском војском су збуњујуће и захтијевају оштрији одговор Москве, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Многе изјаве њемачког руководства су збуњујуће, због чега смо увјерени да морају да добију оштрији одговор", рекао је Лавров на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Бјелорусије Максимом Риженковом.
Лавров је критиковао њемачког министра спољних послова Јохана Вадепула због најаве тјешње војне сарадње Њемачке и Украјине.
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"Министар спољних послова Вадепул најавио је да ће њемачка војска повећати размјену искустава са украјинским оружаним снагама, односно са новим нацистима. Њемачка је чезнула за нацистичким амблемима и оним понашањем које је усвојила украјинска војска и украјински националистички батаљони", рекао је Лавров.
Он је додао да је Вадепул, који понавља лажне тврдње о провокацији у Бучи, добар ученик министра пропаганде нацистичке Њемачке Јозефа Гебелса.
(СРНА)
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