Трамп: Комерцијални бродови започели пловидбе кроз Ормуски мореуз

Аутор:АТВ
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Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је данас да су комерцијални бродови, од којих многи са нафтним товарима, почели да пролазе кроз Ормуски мореуз, након што су претходно Сједињене Америчке Државе и Иран постигле споразум који укључује отварање мореуза и уклањање америчке поморске блокаде Ирана.
- Бродови се крећу јужним аутопутем, који је потпуно безбједан, сигуран и беспријекоран. Има и других подручја за пловидбе, такође - написао је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.
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Позивајући се на неименовани ирански извор упознат са детаљима преговора Вашингтона и Техерана, агенција Фарс је пренијела да дио споразума предвиђа да ће Иран дозволити бродовима да пролазе кроз Ормуски мореуз бесплатно "само током 60 дана", што значи да су САД прихватиле принцип увођења царина, осигуравајћи само 60-дневно изузеће за Иран.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је раније данас да ће споразум који је постигао са Ираном "на крају обезбиједити да пролаз кроз Ормуски мореуз буде трајно бесплатан".
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Трамп је у телефонском интервјуу за Њујорк тајмс истакао поновно отварање тог виталног пловног пута као кључно достигнуће споразума.
(Танјуг)
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