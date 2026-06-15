Венс: Вашингтон ће објавити текст споразума већ ове седмице

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САД су спремне да већ ове седмице објаве текст споразума са Ираном, изјавио је амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс.
"Мислим да ће људи, када виде текст споразума који ћемо, надам се, објавити ове седмице, схватити да ће он учинити цјелокупни регион безбједнијим", рекао је Венс за "Си-Би-Ес њуз".
Венс је изразио наду да ће људи који прочитају текст схватити да се ради о "траснформативном споразуму".
Вашингтон и Техеран потврдили су раније да су САД и Иран постигли споразум о прекиду сукоба. Очекује се да споразум буде потписан у петак, 19. јуна, у Женеви.
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