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У акцији Пеликан одузета дрога, оружје и мине: Погледајте снимак хапшења

Аутор:

АТВ
15.06.2026 17:31

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Хапшење Пеликан
Фото: MUP RS/ Printscreen

Осам особа ухапшено је у оперативној акцији "Пеликан" на подручју Зворника и Бијељине при чему су одузети дрога, оружје и мине.

Акцију су спровели полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет и ПУ Зворник.

Ухапшени се сумњиче да су извршили кривична дјела "Неовлаштена производња и промет опојних дрога", "Омогућавање уживања опојних дрога" и "Недозвољена производња и промет оружја и експлозивних материја".

У току је више претреса на подручју градова Зворник и Бијељина.

У досадашњем току активности одузето је преко 2 килограма кокаина, 3 дигиталне ваге, 982 кутије цигарета, 3 пиштоља, 3 цијеви за пиштољ, 2 пригушивача, 2 кг пластичног експлозива, тротилски метак 823 грама, 26 комада иницијалних каписли, 9 даљинских управљача за детонатор, 3 противпјешадијске нагазне мине, 4 упаљача за противпјешадијску нагазну мину, 2 електрична детонатора, 1 РАП са 3 оквира.

Одузето је и једно путничко моторно возило са специјално израђеним скривеним простором за превоз опојне дроге, више мобилних телефона и других предмета који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

Акција "Пеликан"

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Све активности се спроводе под надзором ОЈТ Бијељина и наредбама Окружног суда Бијељина.

Поред УОТК и ПУ Зворник, у наведеним активностима учествују и Управа криминалистичке полиције, Управа за полицијску подршку, Жандармерија, ПУ Бијељина и ПУ Бања Лука, саопштено је из МУП-а Републике Српске.

Поменута акција траје више од шест мјесеци, а 30.04. од лица Зоран Маљукан одузет је 1 килограма кокаина.

Према незваничним информацијама, у овој акцији је зворничка полиција у јануару ове године ухапсила лице иницијала С.Р. из тог града након што су код њега пронашли скоро пола килограма кокаина, противпјешадијске мине, детонаторе и експлозив.

Погледајте акцију хапшења:

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Тагови :

акција Пеликан

Зворник

ПУ Зворник

хапшење

Оружје

Дрога

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