Аутор:АТВ
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Помоћник руског предсједника и предсједник Поморског колегијума, Николај Патрушев је у интервјуу за руске медије рекао да Русија не смије дозволити Западу да блокира њене кључне поморске руте – Балтичко и Црно море.
Западне земље се не припремају само за блокаду Балтичког и Црног мора, оне такође спремају сценарије за превентивне ударе на руске поморске базе, изјавио је Николај Патрушев, помоћник руског предсједника и предсједник Поморског колегијума, у интервјуу за руске медије.
"Зато је важно осигурати благовремено распоређивање и борбену готовост флоте, способност да се супротстави цијелом спектру претњи, укључујући дронове, сајбер нападе и, наравно, саботажу", изјавио је Патрушев.
Он је рекао да није тајна да трговачки бродови са магнетним минама причвршћеним на дну, у суштини претвореним у плутајуће бомбе, редовно пристају у руске луке.
"Ми откривамо и деактивирамо ове мине, али чињеница остаје. Узгред, постоје сумње да се мине постављају и у европским лукама", примјетио је помоћник предсједника.
Шеф Поморског одбора нагласио је да је примарни циљ Русије "активна стратегија".
"Наша морнарица, кроз своју обуку и одлучност, мора да преузме иницијативу и наметне своју вољу противницима близу њихових обала. Не би требало да чекамо да се НАТО бродови, авиони и дронови појаве близу наших морских граница – они већ теже да тамо буду стално. Напротив, морамо бити тачно испред носа потенцијалног непријатеља", казао је Николај Патрушев.
Он је поручио да ће Европа, или пронаћи прагматичне политичаре, или ће се суочити са катастрофом.
"За сада се догађаји одвијају по другом сценарију. Неке европске земље једноставно једва чекају да он почне. Можда сам мало оштар, али када гледам балтичке мишеве како чупају бркове мачке са нуклеарним канџама, управо такав утисак стичем", изјавио је помоћник руског председника Николај Патрушев.
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Он је оцијенио да неонацисти у Европи улажу све напоре да Европску унију претворе у "Четврти рајх". Неонацистичке банде застрашују украјинско становништво и имају потпуну контролу над Владимиром Зеленским, истакао је званичник.
"Неонацистичке банде, које спонзоришу Лондон и Брисел, тероришу украјинско становништво и имају потпуну контролу над Зеленским. У суштини, данас у Украјини имамо мисију да спасемо нашу браћу која су пала под неонацистичку окупацију. Наравно, Гебелсови насљедници, као и обично, све окрећу наглавачке и причају бајке о томе како је Москва наводно освојила Украјину", указао је Патрушев и додао да Европа поново учествује у истребљењу словенског становништва и да овог пута то чини преко украјинских неонациста.
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