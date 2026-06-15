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Мађарски парламент ограничио премијерску функцију на осам година

Аутор:

АТВ
15.06.2026 18:32

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Заставе Мађарске на згради.
Фото: Oscar M/Pexels

Мађарски парламент усвојио је уставни амандман који омогућава премијерима да буду на функцији највише осам година.

У амандману се наводи да они који су претходно били на функцији премијера најмање осам година "не могу бити поново изабрани за предсједника Владе".

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Ово се односи на мандате премијера након 2. маја 1990. године.

Уставни амандман, такође, отвара пут распуштању Канцеларије за заштиту суверенитета, коју је основала Влада Виктора Орбана.

Осим тога, амандманом се држави враћају оснивачка права такозваних фондација за управљање имовином од јавног интереса.

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Странка Тиса новог премијера Петера Мађара освојила је двотрећинску већину у парламенту на недавним изборма, што јо омогућава да повуче или промијени законе које је усвојио Фидес чији је лидер Виктор Орбан.

(СРНА)

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Тагови :

Мађарска

премијер Мађарске

Петер Мађар

Парламент

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