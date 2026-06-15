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Још једна несрећа у БиХ: Двије особе повријеђене у судару аутомобила и мотора

Аутор:

АТВ
15.06.2026 18:46

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Двије особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила данас на раскрсници магистралне цесте М-17 и улаз у насеље Залик у Мостару.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а ХНК у несрећи су учествовала два аутомобила и један мотор.

Двије особе, међу којима је и моториста, задобиле су повреде за сада неутврђеног степена те су пребачени на даље лијечење.

policija hrvatska

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На терену су били службеници Полицијске управе Мостар, који су обавили увиђај.

Околности под којима је дошло до несреће биће познате након завршетка полицијских радњи.

(Аваз)

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Тагови :

Мостар

Саобраћајна несрећа

увиђај

повријеђени

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