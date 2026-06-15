Још једна несрећа у БиХ: Двије особе повријеђене у судару аутомобила и мотора

Аутор:АТВ
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Двије особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила данас на раскрсници магистралне цесте М-17 и улаз у насеље Залик у Мостару.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а ХНК у несрећи су учествовала два аутомобила и један мотор.
Двије особе, међу којима је и моториста, задобиле су повреде за сада неутврђеног степена те су пребачени на даље лијечење.
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На терену су били службеници Полицијске управе Мостар, који су обавили увиђај.
Околности под којима је дошло до несреће биће познате након завршетка полицијских радњи.
(Аваз)
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