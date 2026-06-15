Улице у Сарајеву поплављене, шахтови избацују воду: Саобраћај у колапсу

Аутор:АТВ
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Јако невријеме које је данас погодило Сарајево изазвало је бројне проблеме широм града. Обилне падавине за кратко вријеме претвориле су поједине саобраћајнице у ријеке, а грађани јављају о поплављеним улицама, оштећеној инфраструктури и великим гужвама у саобраћају.
Возила која се једва пробијају кроз велике количине воде, док је на појединим локацијама вода избила из шахтова и преплавила коловозе.
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Посебно тешка ситуација забиљежена је у појединим сарајевским насељима, гдје је усљед велике количине падавина дошло и до оштећења саобраћајница. На једној локацији асфалт је дословно попуцао и подигао се под притиском воде, што представља додатну опасност за возаче и пјешаке.
Према информацијама грађана, оштећен је и један тржни центар, док су бројни пословни објекти били угрожени продором воде. Драматичне сцене стижу и са Башчаршије, гдје се продавачи боре с надолазећом водом покушавајући спријечити да уђе у њихове радње и оштети робу.
Због поплављених саобраћајница у више дијелова града дошло је до отежаног одвијања саобраћаја. Формиране су велике гужве, а возачима се савјетује опрез и избјегавање критичних дионица уколико је то могуће, пише Црна-Хроника.
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Грађани путем друштвених мрежа објављују снимке и фотографије посљедица невремена, упозоравајући на опасност од нових пљускова и додатног раста нивоа воде.
Надлежне службе прате стање на терену, а грађани се позивају на опрез и праћење званичних информација о временским приликама и стању на цестама.
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