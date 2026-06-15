Logo

Улице у Сарајеву поплављене, шахтови избацују воду: Саобраћај у колапсу

Аутор:

АТВ
15.06.2026 20:20

Коментари:

0
Поплављене улице у Сарајеву након обилне кише.
Фото: Crna-Hronika/Screenshot

Јако невријеме које је данас погодило Сарајево изазвало је бројне проблеме широм града. Обилне падавине за кратко вријеме претвориле су поједине саобраћајнице у ријеке, а грађани јављају о поплављеним улицама, оштећеној инфраструктури и великим гужвама у саобраћају.

Возила која се једва пробијају кроз велике количине воде, док је на појединим локацијама вода избила из шахтова и преплавила коловозе.

Сплит несрећа брод

Регион

Познато ко је управљао једрилицом смрти: Откривени нови детаљи

Посебно тешка ситуација забиљежена је у појединим сарајевским насељима, гдје је усљед велике количине падавина дошло и до оштећења саобраћајница. На једној локацији асфалт је дословно попуцао и подигао се под притиском воде, што представља додатну опасност за возаче и пјешаке.

Према информацијама грађана, оштећен је и један тржни центар, док су бројни пословни објекти били угрожени продором воде. Драматичне сцене стижу и са Башчаршије, гдје се продавачи боре с надолазећом водом покушавајући спријечити да уђе у њихове радње и оштети робу.

Због поплављених саобраћајница у више дијелова града дошло је до отежаног одвијања саобраћаја. Формиране су велике гужве, а возачима се савјетује опрез и избјегавање критичних дионица уколико је то могуће, пише Црна-Хроника.

Пале-невријеме-лед

Градови и општине

Град оставио дио општине без струје: Јако невријеме погодило Пале

Грађани путем друштвених мрежа објављују снимке и фотографије посљедица невремена, упозоравајући на опасност од нових пљускова и додатног раста нивоа воде.

Надлежне службе прате стање на терену, а грађани се позивају на опрез и праћење званичних информација о временским приликама и стању на цестама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Поплаве

невријеме

Киша

Коментари (0)

Прочитајте више

Новац

Градови и општине

Након двије године општина у Српској поново добила банку

30 мин

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Још једна несрећа у БиХ: Двије особе повријеђене у судару аутомобила и мотора

1 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена нафте опада након договора Америке и Ирана

2 ч

0
Печена јагњетина

Економија

Јагњетина коначно јефтинија: Погледајте зашто је сад треба куповати

2 ч

0

Више из рубрике

Новац

Градови и општине

Након двије године општина у Српској поново добила банку

30 мин

0
Јако невријеме праћено градом величине љешника, које је послије подне захватило Пале, узроковало је нестанак струје у дијелу ове општине.

Градови и општине

Град оставио дио општине без струје: Јако невријеме погодило Пале

1 ч

0
Анђела Матовић, ученица другог разреда фочанске гимназије учествоваће на избору „Мис БиХ за Мис свијета 2026“, који ће се одржати 27. јуна у Сарајеву. Пријем за младу Фочанку и потписивање спонзорског уговора организовао је градоначелник Фоче Милан Вукадиновић.

Градови и општине

Фоча има представницу на избору за мис БиХ

3 ч

0
Велики пожар у Мостару.

Градови и општине

Велики пожар код Мостара: Ватра се ближи кућама

4 ч

0

  • Најновије

20

34

Стиже млади Мјесец у Близанцима: Многима би могао промијенити планове

20

31

Шта је спорно са бањалучком ривом?

20

28

Свађа двије породице у селу завршила убиством: Малољетник у притвору

20

22

Бомба на Мундијалу: Капе Верде шокирао Шпанију

20

20

Улице у Сарајеву поплављене, шахтови избацују воду: Саобраћај у колапсу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима