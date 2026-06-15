Након двије године општина у Српској поново добила банку

Аутор:АТВ
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Грађани Рудог од данас, 15. јуна, поново могу користити банкарске услуге у својој општини.
Отварањем филијале "Поштанске штедионице" окончан је период дужи од двије године током којег су становници Рудог за већину банкарских послова морали путовати у Вишеград, удаљен око 40 километара.
Истовремено је отворена и нова пословница компаније Мтел.
Начелник општине Рудо Драгољуб Богдановић рекао је да ће отварање филијале значајно олакшати свакодневне обавезе грађана и привредника.
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"До сада су Руђани за банкарске услуге морали путовати у Вишеград, а од данас ће те послове моћи обављати у Рудом", рекао је Богдановић.
Из банке "Поштанска штедионица" навели су да је пословница отворена како би банкарске услуге биле доступне становницима ове општине.
Нова филијала радиће сваког радног дана од 8 до 16 часова, а у њој су запослена два радника.
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