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Након двије године општина у Српској поново добила банку

Аутор:

АТВ
15.06.2026 20:05

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Новац
Фото: ATV

Грађани Рудог од данас, 15. јуна, поново могу користити банкарске услуге у својој општини.

Отварањем филијале "Поштанске штедионице" окончан је период дужи од двије године током којег су становници Рудог за већину банкарских послова морали путовати у Вишеград, удаљен око 40 километара.

Истовремено је отворена и нова пословница компаније Мтел.

Начелник општине Рудо Драгољуб Богдановић рекао је да ће отварање филијале значајно олакшати свакодневне обавезе грађана и привредника.

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"До сада су Руђани за банкарске услуге морали путовати у Вишеград, а од данас ће те послове моћи обављати у Рудом", рекао је Богдановић.

Из банке "Поштанска штедионица" навели су да је пословница отворена како би банкарске услуге биле доступне становницима ове општине.

Нова филијала радиће сваког радног дана од 8 до 16 часова, а у њој су запослена два радника.

/Независне новине/

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Тагови :

банка

Република Српска

Рудо

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