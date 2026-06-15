Већа дневница за рад недјељом и нова права за раднике у Српској

Аутор:Магдалена Глигић
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Рад недјељом, регрес, 13. плата, општи колективни уговор, главне су теме састанка премијера Српске са руководством Савеза синдиката.
Стижу добре вијести за раднике који раде недјељом, али и мајке дјеце до седам година и самохране родитеље. Сва питања са састанка биће делегирана и на Економско социјалном савјету већ ове седмице.
Процентуално повећање дневнице за раднике који раде недјељом, први пут биће уведено у Републици Српској. Мајке са дјецом до седам година и самохрани родитељи моћи ће да раде недјељом искључиво уз свој пристанак.
Закључено је на састанку премијера Српске и Савеза синдиката уз могућности исплате 13. плате за све раднике, регреса и заштите права радника којима нису исплаћени доприноси.
"Сви добро знате да је до сада то било недјеља као обичан радни дан, никаквог увећања значи то сада питање рјешавамо. И да заштитимо одређене категорије радника попут мајки са дјецом до седам година или самохраних родитеља да могу недјељом радити само уз свој пристанак", изјавио је генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић.
То није све. Од првог августа договорено је и повећање плата буџетских корисника од додатних 5 одсто. То је друго повећање послије априлског, а у септембру могло би доћи до договора о износу најниже плате за идућу годину. Синдикат већ дуже вријеме инсистира и на доношењу централног регистра повреда на раду. Повећање казни за оне послодавце који не примјењују законске прописе захтјев је синдиката, јер су како кажу тренутне су ниске.
"Оно што је бит је заједнички став је да радници не могу да трпе ако неки послодавац није уплатио порезе и доприносе и да држава кроз своје механизме и кроз пореску управу, инспекторат, кроз друге органе реагује и да од тих послодаваца те доприносе наплати", истакао је генерални секретар Савеза синдиката Републике Горан Станковић.
Сва питања која се односе на положај и права радника морају бити уређена кроз системска и трајна рјешења, порука је премијера. Зато ће, најављује већ ове седмице сва питања са састанка бити делегирана и на Економско социјалном савјету.
"Све оно што смо данас могли чути да смо разговарали око тога рјешавамо перманентно што будемо одмах усагласили претапамо у одлуку Владе или одлуку народне скупштине", јасан је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и додао:
"Када је упитању рад недјељом, мислим да је то изузетно корисно када је у питању не само увећање посебно још гдје имамо мајке са дјецом до 7 година и самохране родитеље и све оно што је, Република Српска у овом моменту треба да покаже емпатичност према радницима."
Влада Републике Српске остаје партнер синдикатима и наставиће да се залаже за права радника. Премијер је изразио увјерење да се кроз дијалог и партнерски однос са синдикатима и послодавцима могу пронаћи квалитетна рјешења за сва отворена питања.
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