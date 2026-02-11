Logo
Large banner

Гудељ потврдио да напушта Севиљу

11.02.2026

20:16

Коментари:

0
Гудељ потврдио да напушта Севиљу

Немања Гудељ на крају сезоне улази у завршницу уговора са Севиљом, који му истиче 30. јуна, али је јасно поручио да тренутно не размишља о продужетку сарадње.

Искусни дефанзивац истакао је да екипа у овом тренутку не заслужује капитена "са главом на другом мјесту", те да ће о својој будућности говорити тек када се ситуација у клубу стабилизује.

Гудељ је током дана на конференцији за новинаре нагласио да му је приоритет да сезону приведе крају на прави начин, уз пун фокус на обавезе које слиједе.

Иако је свестан да се ближи крај уговора и да одлука о наставку каријере мора да буде донета ускоро, поручио је да сада није тренутак за личне планове.

Према његовим речима, о свему ће се разговарати када околности буду повољније и када екипа изађе из тешке резултатске ситуације.

Српски репрезентативац, који је у Севиљи већ седам година, подсјетио је да су прве четири или пет сезона биле знатно успјешније од посљедњих, али је нагласио да жели да помогне клубу да промијени тренутну слику.

Ипак, чињеница да засад не планира наставак сарадње јасно указује да је одлазак из Андалузије реална опција овог љета.

Подијели:

Таг :

Nemanja Gudelj

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вања Милинковић савић гол из пенала

Фудбал

Погледајте невјероватан погодак голмана Вање Милинковића-Савића из пенала

8 ч

0
Роналдо прекинуо штрајк

Фудбал

Роналдо прекинуо штрајк

1 д

0
Састанак Вице Зељковића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

Фудбал

Састанак Вице Зељковића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

1 д

0
Душан Влаховић

Фудбал

"Влаховић ће да иде у Барселону"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

36

Цвијановић: Српска има институционални капацитет којем би многи позавидјели

21

32

Несрећа на бх. путевима: Има повријеђених

21

30

Преминуо популарни глумац: Сви смо га гледали у популарној серији

21

20

Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

21

19

Њемачка држављанину БиХ с криминалном прошлошћу плаћа 7.250 евра мјесечно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner