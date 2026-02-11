Гудељ потврдио да напушта Севиљу

11.02.2026
20:16
Коментари:0
Немања Гудељ на крају сезоне улази у завршницу уговора са Севиљом, који му истиче 30. јуна, али је јасно поручио да тренутно не размишља о продужетку сарадње.
Искусни дефанзивац истакао је да екипа у овом тренутку не заслужује капитена "са главом на другом мјесту", те да ће о својој будућности говорити тек када се ситуација у клубу стабилизује.
Гудељ је током дана на конференцији за новинаре нагласио да му је приоритет да сезону приведе крају на прави начин, уз пун фокус на обавезе које слиједе.
Иако је свестан да се ближи крај уговора и да одлука о наставку каријере мора да буде донета ускоро, поручио је да сада није тренутак за личне планове.
Према његовим речима, о свему ће се разговарати када околности буду повољније и када екипа изађе из тешке резултатске ситуације.
Српски репрезентативац, који је у Севиљи већ седам година, подсјетио је да су прве четири или пет сезона биле знатно успјешније од посљедњих, али је нагласио да жели да помогне клубу да промијени тренутну слику.
Ипак, чињеница да засад не планира наставак сарадње јасно указује да је одлазак из Андалузије реална опција овог љета.
Најновије
Најчитаније
21
36
21
32
21
30
21
20
21
19
Тренутно на програму