"Влаховић ће да иде у Барселону"

Извор:
Б92
10.02.2026
13:03
Опоравља се Душан Влаховић од повреде и операције и прогнозе су да се у марту враћа на терен.
Свакако, српском нападачу истиче уговор са Јувентусом на крају сезоне и увелико се лицитира о његовој будућности.
Наводно, Барселона је у пол позицији, али ситуацију прате Бајерн, Милан, Интер...
Кондициони тренер у репрезентацији Србије Душан Илић у разговору за Тутоспорт је говорио о опоравку и будућности Влаховића.
“Повреда је настала на веома специфичном подручју. Али с обзиром на љекаре и стручњаке које има на располагању, могу да кажем да ћемо га ускоро поново гледати. Мислим да ћемо га почетком марта поново видјети на терену. И то у старом ритму, како постиже голове и цепа мреже противника."
Пробаће Влаховић да се у стилу опрости од Јувентуса ове сезоне, са којим се бори за излазак у Лигу шампиона.
“По мом мишљењу, отићи ће у Барселону. Још прије доласка у Јувентус, разговарао је са Атлетико Мадридом, али је ипак изабрао Бјанконере. Била је то понуда коју је било немогуће одбити. Сада мора да освјежи каријеру и покуша да иде даље."
