"Влаховић ће да иде у Барселону"

Б92

10.02.2026

13:03

Душан Влаховић
Фото: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Опоравља се Душан Влаховић од повреде и операције и прогнозе су да се у марту враћа на терен.

Свакако, српском нападачу истиче уговор са Јувентусом на крају сезоне и увелико се лицитира о његовој будућности.

Наводно, Барселона је у пол позицији, али ситуацију прате Бајерн, Милан, Интер...

Кондициони тренер у репрезентацији Србије Душан Илић у разговору за Тутоспорт је говорио о опоравку и будућности Влаховића.

“Повреда је настала на веома специфичном подручју. Али с обзиром на љекаре и стручњаке које има на располагању, могу да кажем да ћемо га ускоро поново гледати. Мислим да ћемо га почетком марта поново видјети на терену. И то у старом ритму, како постиже голове и цепа мреже противника."

Пробаће Влаховић да се у стилу опрости од Јувентуса ове сезоне, са којим се бори за излазак у Лигу шампиона.

“По мом мишљењу, отићи ће у Барселону. Још прије доласка у Јувентус, разговарао је са Атлетико Мадридом, али је ипак изабрао Бјанконере. Била је то понуда коју је било немогуће одбити. Сада мора да освјежи каријеру и покуша да иде даље."

(б92)

Душан Влаховић повријеђен

Dusan Vlahović

Барселона

