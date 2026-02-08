Logo
"Лудница" на Енфилду: Сити окренуо против Ливерпула

08.02.2026

"Лудница" на Енфилду: Сити окренуо против Ливерпула
Фото: Tanjug / AP

Фудбалери Манчестер Ситија савладали су Ливерпул на Енфилду резултатом 2:1 у 25. колу Премијер лиге Енглеске.

Потпуни "хаос" је виђена на овом дербију. Након првих 45 минута није било голова, а она у другом полувремену спектакл.

Повео је домаћин преко Собослаја у 74. минуту и бацио екипу Пепа Гвардиоле у незавидну позицију.

И када су сви мислили да ће Ливерпул однијети сва три бода креће спектакл.

Прво је Бернардо Силва изједначио на асистенцију Халанда, а онда је Норвежанин довео Грађане у предност са бијеле тачке у 93. минути.

У надокнади која је требала да буде 7 минута, настао је прави хаос. Наиме, Сити је постигао још један погодак, да би он био поништен због прекршаја. Наравно, није могло без сукоба, па је тако стријелац јединог гола за Редсе, Мађар Собослај поцрвенио у 103. минуту.

ливерпул – манчестер сити

Ливерпул

Mančester Siti

