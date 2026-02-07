Logo
"Ми смо банду преко Дрине..." Хаос у Сплиту: Торцида брутално извријеђала Црвену Звезду

07.02.2026

20:58

"Ми смо банду преко Дрине..." Хаос у Сплиту: Торцида брутално извријеђала Црвену Звезду

На утакмици хрватског фудбалског шампионата између Хајдука и Славен Белупа у Сплиту (2:0) дошло је до инцидента на трибини гдје се налази Торцида.

Навијачи најватреније групе Хајдука запалили су обиљежја Црвене звезде на трибини, а између осталог, ту су се нашли шалови, али и мајице.

Поред тога, хрватски навијачи развили су и огроман транспарент на трибини на којем је писало "Ми смо банду преко Дрине у три пи**е материне", писало је на великом бијелом платну које су развили преко цијеле трибине.

Подсјетимо, Делије су данас на утакмици са Новим Пазаром такође развиле транспарент поводом поменутог догађаја у Аустрији, а на њему је била порука посвећена Торциди.

- Наше ће сјене лутати по Бечу, ходати по двору, плашити господу - писало је на транспаренту, док су Делије пјевале:

- Док се земља око сунца креће, звездини се хулигани умирити неће, звече штангле, секире и ланци, ево иду цигани лудаци - чуло се са северне трибине.

