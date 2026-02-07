"Ми смо банду преко Дрине..." Хаос у Сплиту: Торцида брутално извријеђала Црвену Звезду

07.02.2026
20:58
Коментари:0
На утакмици хрватског фудбалског шампионата између Хајдука и Славен Белупа у Сплиту (2:0) дошло је до инцидента на трибини гдје се налази Торцида.
Навијачи најватреније групе Хајдука запалили су обиљежја Црвене звезде на трибини, а између осталог, ту су се нашли шалови, али и мајице.
Поред тога, хрватски навијачи развили су и огроман транспарент на трибини на којем је писало "Ми смо банду преко Дрине у три пи**е материне", писало је на великом бијелом платну које су развили преко цијеле трибине.
07.02.2026, Torcida Split🇭🇷 burning Delije (Zvezda🇷🇸) scarves and t-shirts, click here for more: https://t.co/KiAi5QGdnx— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 7, 2026
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/DKLKhqv0FE
Подсјетимо, Делије су данас на утакмици са Новим Пазаром такође развиле транспарент поводом поменутог догађаја у Аустрији, а на њему је била порука посвећена Торциди.
- Наше ће сјене лутати по Бечу, ходати по двору, плашити господу - писало је на транспаренту, док су Делије пјевале:
- Док се земља око сунца креће, звездини се хулигани умирити неће, звече штангле, секире и ланци, ево иду цигани лудаци - чуло се са северне трибине.
Хроника
1 седм2
БиХ
1 седм0
Хроника
1 седм2
Хроника
1 седм3
Најновије
Најчитаније
22
13
22
04
21
55
21
46
21
44
Тренутно на програму