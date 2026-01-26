Logo
Large banner

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

Извор:

СРНА

26.01.2026

12:50

Коментари:

0
Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција
Фото: Facebook

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је, поводом инцидента у Тузли између навијача "Црвене звезде" и "Хајдука", да је огорчен због чињенице да страни држављани дођу и претуку некога само зато што навија за одређени клуб и зато што је Србин, те истакао да посебно брине да то полицијске структуре и службе нису то спријечиле и предуприједиле.

Минић је рекао да осуђује инцидент у Тузли, те позвао све на максимално разуман приступ у турбулентном времену, будући да поново постоји повишен национални набој.

Он је позвао колеге у Федерацији БиХ /ФБиХ/, Србији и Хрватској да се осуди нешто што нимало није безазлено.

"Нечије дијете, нечији син, нечији брат је претучен из не знам којег разлога, палицом. Из ког разлога? Морамо се дозвати памети и не дај Боже овакви инциденти могу направити неке нежељене ствари у широј друштвеној заједници", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Премијер Српске је навео да је чуо да су повреде навијача биле озбиљне, те да то сигурно не доприноси сигурности српског народа у ФБиХ.

Минић каже да се таква ситуација десила у Републици Српској, исто одреаговао.

Према његовим ријечима, полицијске структуре у Републици Српској спријечиле су небројени број туча између навијача до којих су дошли оперативним радом.

У тучи навијача београдске "Црвене звезде" и навијачке групе "Торцида" из Хрватске испред Међународног аеродрома у Тузли повријеђена су 23 лица, међу којима је и полицијски службеник, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Тузланског кантона.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

huligani

Torcida

Delije

Tuzla

сачекуша за делије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије

Хроника

Хулигани предати у надлежност Тужилаштва ТК, ево за шта их терете

5 ч

0
Хапшење хулигана Торциде који су напали навијаче Црвене звезде

Хроника

Погледајте како је полиција хапсила навијаче након хаоса на аеродрому: Скривали се међу кућама, у шуми и потоку

9 ч

2
Језиво! Нови снимак хаоса из Тузле: Камере снимиле Торциду како с палицама креће на Делије

Хроника

Језиво! Нови снимак хаоса из Тузле: Камере снимиле Торциду како с палицама креће на Делије

21 ч

2
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије

Хроника

Потврђено из МУП-а ТК: Након сачекуше за "Делије" ухапшено 14 особа, 11 су држављани Хрватске

23 ч

0

Више из рубрике

Никшић не иде на састанак са Пленковићем

БиХ

Никшић не иде на састанак са Пленковићем

4 ч

0
Митровић: Шмитов задатак уништења Српске

БиХ

Митровић: Шмитов задатак уништења Српске

6 ч

2
У подне почињу блокаде: Угрожено 17 милиона потрошача

БиХ

У подне почињу блокаде: Угрожено 17 милиона потрошача

9 ч

0
Грађани

БиХ

Паралелни свјетови у БиХ: Сит гладног не разумије

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

16

20

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

16

15

Додик са америчким амбасадором у Израелу

16

14

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

16

10

Тришић Бабић и Додик на престижном предавању у Јерусалиму у организацији Херцога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner