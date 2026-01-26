Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

Извор:
СРНА
26.01.2026
12:50
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је, поводом инцидента у Тузли између навијача "Црвене звезде" и "Хајдука", да је огорчен због чињенице да страни држављани дођу и претуку некога само зато што навија за одређени клуб и зато што је Србин, те истакао да посебно брине да то полицијске структуре и службе нису то спријечиле и предуприједиле.
Минић је рекао да осуђује инцидент у Тузли, те позвао све на максимално разуман приступ у турбулентном времену, будући да поново постоји повишен национални набој.
Он је позвао колеге у Федерацији БиХ /ФБиХ/, Србији и Хрватској да се осуди нешто што нимало није безазлено.
"Нечије дијете, нечији син, нечији брат је претучен из не знам којег разлога, палицом. Из ког разлога? Морамо се дозвати памети и не дај Боже овакви инциденти могу направити неке нежељене ствари у широј друштвеној заједници", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Премијер Српске је навео да је чуо да су повреде навијача биле озбиљне, те да то сигурно не доприноси сигурности српског народа у ФБиХ.
Минић каже да се таква ситуација десила у Републици Српској, исто одреаговао.
Према његовим ријечима, полицијске структуре у Републици Српској спријечиле су небројени број туча између навијача до којих су дошли оперативним радом.
У тучи навијача београдске "Црвене звезде" и навијачке групе "Торцида" из Хрватске испред Међународног аеродрома у Тузли повријеђена су 23 лица, међу којима је и полицијски службеник, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Тузланског кантона.
Хроника
5 ч0
Хроника
9 ч2
Хроника
21 ч2
Хроника
23 ч0
Најновије
Најчитаније
16
24
16
20
16
15
16
14
16
10
Тренутно на програму