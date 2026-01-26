Митровић: Шмитов задатак уништења Српске

Кристијан Шмит добио је задатак уништења Републике Српске застрашивањем и прогоном њених демократски изабраних руководилаца - предсједника Републике, посланика, предсједника Народне скупштине, предсједника Владе и министара, сматра правник Славко Митровић.

- То је дио њемачког прекрајања историје, замагљивања нацизма и фашизма, али и реваншизма према српском народу који је у два свјетска рата био на страни побједника над агресорском Њемачком - написао је Митровић у колумни за Глас Српске.

Да није било тога, каже он, поробљена Европа би данас говорила њемачким језиком, како је прије неколико дана упозорио амерички предсједник Доналд Трамп у Давосу.

- Нажалост, Америка је претходном Бајденовом администрацијом подржавала оно што је радио Шмит - подсјетио је Митровић.

Он је истакао да се име Бранка Блануше, универзитетског професора и политичког анонимуса, да се не каже незналице, није појавило изненада и ниоткуд.

- Било је спремно на основу његовог психолошког профила. На пријевременим изборима за предсједника Српске које је расписао циркусантски ЦИК БиХ, а који су одржани 23. новембра прошле године, Блануша је био кандидат Шмита, лажног високог представника, Недима Ћосића, тужиоца у вануставном "тужилаштву БиХ", Јасмине Ћосић Дедовић, судије за претходни поступак у вануставном "суду БиХ", и Сене Узуновић, судије вануставног "суда БиХ" - тврди Митровић.

Он је навео да је Блануша био кандидат и Хилме Вучинића, Амеле Хускић, Весне Јесенковић, апелационих судија, што не познаје ниједан правни систем.

- Затим је био кандидат и чланова незаконито изабране ЦИК-нуте муслиманске /х/алке - Јована Калабе, Вање Прутине Бјелица, Ирене Хаџиабдић, Суада Арнаутовића, Ахмета Шантића, Жељка Бакалара, те судија неуставног Уставног суда БиХ - написао је Митровић.

Према његовим ријечима, да није било дјеловања наведених лица која су имала задатке у прогону предсједника Републике Српске Милорада Додика и незаконитог одузимања мандата који је освојио на изборима 2022. године, не би било измишљених "пријевремених избора" па тиме ни Блануше као кандидата.

- Не би Блануша био ни предсједник СДС-а, што му је утрапио Бабаљев клан, да би га могли окривити за изборне поразе, поготово оне у октобру ове године - оцијенио је Митровић.

Указао је да је цијели тај чврсто увезани ланац догађања против Републике Српске започео доласком Кристијана Шмита, кога је у БиХ послала Њемачка средином 2021. године.

- Шмит је доказани поштовалац Хитлеровог рајха и војника Вермахта који су чинили најстрашније злочине против Срба - од Козаре, Неретве, Сутјеске, Крагујевца, Краљева и многих других мјеста - подсјетио је Митровић.

Митровић је нагласио и да је Република Српска од свог настанка у опасности. Међутим, додао је, једно је када су против ње непријатељске војске потпомогнуте западним земљама и њиховим бомбардерима, а послије рата све муслиманско/бошњачке/грађанистичке сарајевске странке, док је сасвим друго када су против политичари из српских странака.

"Да ли је јавност Републике Српске свјесна изјаве Мирјане Орашанин, посланика СДС-а, која у Народној скупштини изјави: `Шушка се како су институције Републике Српске неодрживе`! Ово доказује да је структура СДС-а дио плана политичког Сарајева за уништење Српске изазивањем нестабилности и хаоса, ширења неповјерења нападом на све институције Републике Српске", навео је Митровић.

Нагласио је да је "политика СДС-а, ПДП-а, сада и СС покрета, Вукановића, Тривићеве годинама иста - што горе, то боље".

- Тако већ 20 година причају исту причу - све је пропало, ништа не ваља, све је крађа, исто оно што бјесомучно вришти политичко Сарајево. А Република Српска ради и гради, вишеструко повећава бруто друштвени производ и на основу тога повећава плате и пензије, социјална давања - рекао је Митровић.

Зато је, каже, чудна недовољна заинтересованост јавности и изостанак јачег отпора сталним нападима и покушајима понижавања српског народа.