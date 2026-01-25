Амиџић: ФБиХ има јасан циљ – да не постоје дејтонска БиХ и Република Српска

Извор:
РТРС
25.01.2026
09:28
Коментари:0
Министар финансија и трезора у Савјету министара, Срђан Амиџић гостујући у Јутарњем програму РТРС осврнуо се на посљедње одлуке Уставног суда те истакао да Федерација БиХ има јасан циљ а то је непостојање дејтонске БиХ.
Истиче да су у политичари и све партије у Федерацији БиХ јединствене у циљу да не постоји Република Српска и да не постоје два ентитета и конститутивност народа.
"Ту показују висок степен јединства и настоје, кроз инструменте који су им на располагању, а који често нису легитимни, да учине све како би дошли до ситуације да се у Српској не могу рјешавати ствари. То није у реду. Они то раде, а оно што је мени посебно криво јесте што код нас не постоји јединство када су у питању националне теме. А национална тема је да ми уређујемо како ћемо живјети у Републици Српској. Треба да учимо од њих – њихово понашање и њихово настојање да Дејтонска БиХ не постоји. То је њихова жеља, као што је наша жеља да будемо самостални", рекао је Амиџић.
Истиче да намјере федералних политичара у остварењу ових циљева доносе проблеме и народу у Федерацији БиХ, чак и на најосновнијим питањима.
"Гранични прелази са Европском унијом – они који одлучују о таквим стварима, попут Зијада Крњића, свашта су говорили, а обични проблеми се не рјешавају. Само се прича о Републици Српској. Увијек имате ситуацију у Федерацији да се на таквим стварима показује национално јединство. Зијад Крњић је именован испред СДА и урадио је нешто на штету Српске. И тренутна влада, која није састављена од СДА, не жели да смијени Крњића. Он је за њих у Федерацији херој, јер се иживљава над Србима, без обзира на то што тим прелазима пролазе и Бошњаци и Хрвати. Ни СДП ни Наша странка не дирају Крњића јер се иживљава над Србима", јасан је Амиџић.
Додаје да је иста ситуација и са Уставним судом, који је направио правну формулацију којом жели да закомпликује функционисање у Републици Српској.
"Све партије из Федерације хвале ту одлуку. Они имају интерес да Република Српска не постоји. Њихов циљ је да Српске нема, а наш је да будемо самостални. Ако они сви хвале ту одлуку, то је исти образац као у случају Зијада Крњића и Едина Форте, који жели да исплате новац Федерацији, али не и Републици Српској и Брчко дистрикту. Те одлуке сви хвале, а с друге стране оно што ми немамо јесте јединство по националним питањима", рекао је Амиџић.
Додаје да је молио све партије из Републике Српске које нису дио власти, а које су критиковали Зијада Крњића, да предузму заједно неки потез.
"Позивам их и сада да нешто ураде, али они то неће. Њима је, изгледа, у реду да гранични прелаз у Градишци није отворен, иако је то трагедија када су у питању Срби. У Федерацији имају јединствен став, а код нас, по питањима која су битна за Републику Српску, нема јединства. До које границе иде апсурд?" упитао је Амиџић.
Подсјетио је и на приједлог опозиционе партије у Народној скупштини да се пониште све одлуке Владе Републике Српске прије него што је Уставни суд донио своју одлуку.
"То би значило и оспоравање усвајања буџета, а сви они који имају било какву везу са буџетом не би имали своја примања. Прихватили су образац да Уставни суд одлучује онда када се доноси буџет. Послије тога нема више ништа. Не могу да побиједе политичку мржњу у себи. Ја само тражим да људи обрате пажњу. Једна партија је изашла са тим приједлогом прије одлуке Уставног суда", истакао је Амиџић.
Сматра да не треба бити политички аналитичар, те подсјетио да је преко 600.000 КМ потрошено на изборе, те да и поред тога стално пристижу нови захтјеви.
- Зар је могућа толика политичка мржња код нас? Зар постоји Србин који поздравља одлуку Уставног суда заједно са свим партијама из Федерације? Ако сви Бошњаци нешто хвале, то сигурно није у корист српског народа. Ја им кажем да све што се плаћа из буџета неће стати, без обзира на све што су радили. Жалосно је да имамо такву ситуацију. Крњића критикују грађани, али не и опозиција - јасан је Амиџић.
Наглашава да у БиХ, Федерација има лични интерес а то је да угуши Републику Српску и да буде доминантна.
- Ја то разумијем, али не разумијем да имамо људе унутар Републике Српске који не желе да Српска буде конкуренција Федерацији. Шта значи одлука Уставног суда ако сви у Републици Српској кажу да је не признају? Позивали смо на бојкот поновљених избора. Бојкот је или потпун и свеобухватан или не постоји. Опозиција на то није пристала. Неко упорно, унутар Српске, по националним питањима умањује позицију Републике Српске - поручио је Амиџић.
Када су у питању превозници, истиче да Форто не треба да даје лажна обећања превозницима, и да би требало да изађе сутра са њима на протест.
- Немојте их лагати. Његова обећања када оде у Брисел – он се њих боји, а ту цијену у БиХ плаћају сви. Он послије октобра у политичком животу неће бити ништа. БиХ тренутно стоји. Када бисте распустили сва министарства, нико у БиХ не би осјетио разлику - поручује Амиџић.
Подсјетио је да су се раније доносили закони који су имали подршку оба ентитета и то је некако функционисало.
"Када се политичка ситуација усложнила и када је превладао порив да се на сваком мјесту укине Република Српска, тада улазимо у ове проблеме. Кључно питање у Федерацији није било да ли ћемо усвојити неки закон, већ да се у буџет уврсте институције културе и БХРТ. Осам мјесеци смо губили објашњавајући да то није законито", поручује Амиџић.
Подсјећа да је прошао тај закон, то би нанијело штету Федералној телевизији и РТРС-у.
"Ми не можемо прихватити да РТРС не постоји као јавни сервис. Цијела ова борба била је да имамо своју телевизију и да сачувамо та радна мјеста. Да је то прошло, притисак би се наставио. То је била борба од осам мјесеци", наглашава Амиџић.
Додаје да када би у сличном сценарију он предложио укидање Оружаних снага БиХ, ниједна странка у Федерацији то не би прихватила, чак и ако би то предложили сви Срби.
- Много бисмо лакше добијали битке да је другачије. Све обавезе које је преузела Влада Републике Српске наставићемо да испуњавамо, а хирове из Федерације ћемо побиједити - јасан је Амиџић.
Закључује да као човјек има велику љутњу према Зијаду Крњићу, али и одређену захвалност.
"Као човјек имам велику љутњу према Зијаду Крњићу, али и одређену захвалност, јер је он најбољи примјер свима нама у Републици Српској како бисмо живјели када би се питало њега. И нико из ЕУ није устао и рекао да није у реду то што ради. Он је најбољи показатељ како бисмо живјели у БиХ у којој се пита Зијад Крњић", закључио је Амиџић.
БиХ
16 ч0
БиХ
16 ч0
БиХ
1 д4
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму