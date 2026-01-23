Logo
Усвојен буџет ФБиХ за 2026. годину у износу од 8,89 милијарди КМ: Велика задужења, пола оде на пензије

Аваз

23.01.2026

18:54

0
Усвојен буџет ФБиХ за 2026. годину у износу од 8,89 милијарди КМ: Велика задужења, пола оде на пензије

Делегати у Дому народа Парламента ФБиХ по хитном поступку усвојили су буџет ФБиХ за ову годину у износу од 8.898.279.146 КМ.

За буџет је гласало 46 делегата, три су била суздржана и 19 против.

Влада ФБиХ је одбила све амандмане, што значи да је буџет усвојен у истом тексту као у Представничком дому ПФБиХ и да ће он сада ступити на снагу.

Буџет је за 649 милиона КМ већи него у 2025. години, а највећи дио повећања односи се на пензије, на чију исплату ће отићи готово пола буџета, односно 4,42 милијарде КМ.

Опозиција је током расправе о буџету оспорила то што се повећава задужење, односно да је буџет дужнички. Посебно су оспорили задужење на Лондонској берзи.

Нова задужења

Готово милијарду КМ ће отићи на нова задужења, а уз старија задужења ријеч је о износу од приближно 2,3 милијарде КМ. Већи дио новог дуга отпада на вањско задужење, које у структури укупног задужења чини од 60 до 70 одсто.

"Текући приходи не могу покрити све расходе и тога смо свјесни. Разлог за задужење је чињеница да закон о фискализацији трансакција, по којем би се спријечила сива економија, још није заживио", рекао је током сједнице Представнички дома Парламента Федерације БиХ Нермин Никшић, који данас није био присутан из здравствених разлога.

Пензионери

Друштво

Хоће ли будући пензионери с 30 и 35 година стажа бити оштећени измјенама?

Интересантно је и да ће већи дио социјалних давања бити финансиран на кредит.

Министар финансија ФБиХ Тони Краљевић је раније рекао да буџет предвиђа подршку нижим нивоима власти, 200 милиона КМ за кантоне, 48 милиона КМ за градове и општине те додатна два милиона КМ за 13 неразвијених локалних заједница с простора Федерације БиХ.

luka uvoz izvoz

БиХ

Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

Такође, за Фонд солидарности је намијењено 80 милиона КМ, док се наставља и пројект стамбеног збрињавања младих са 25 милиона КМ путем Унион банке у власништву БиХ.

Капитални пројекти

За изградњу аутопутева, брзих и магистралних цеста биће издвојено 249 милиона КМ.

- Иако је буџет доминантно социјално оријентисан, планирана су и средства за капиталне пројекте у износу од 480 милиона КМ – рекао је Никшић.

