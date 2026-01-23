Logo
ЕТИАС за грађане БиХ: Од 2026. године улазак у ЕУ кошта 20 евра

Стеван Лулић

23.01.2026

11:25

0
Грађани Босне и Херцеговине на граничном прелазу Европске уније, путници са пасошима чекају контролу уочи увођења ЕТИАС система 2026. године.
Фото: АМС РС

Грађане БиХ очекује ЕТИАС дозвола за улазак у ЕУ. Сазнајте ко мора платити 20 евра, како се пријавити и када систем почиње.

Након увођења ЕЕС система, који је у октобру прошле године промијенио начин евидентирања путника на границама Европске уније, грађане Босне и Херцеговине у наредном периоду очекује још једна велика промјена приликом путовања у земље ЕУ.

Ријеч је о ЕТИАС систему (Јуропиан Травел Информејшн енд Ауторизејшн Систем) – електронској дозволи за путовање која ће бити обавезна за држављане земаља којима није потребна виза за улазак у Шенгенски простор, укључујући и БиХ.

Када почиње примјена ЕТИАС-а?

Иако се као оквирни рок најчешће спомиње 2026. година, тачан датум почетка примјене ЕТИАС-а још увијек није званично потврђен од стране Европске уније.

Оно што је сигурно јесте да ће важећа ЕТИАС дозвола бити обавезна без обзира на начин путовања.

Провјера ЕТИАС-а при уласку у ЕУ

Без обзира да ли у Европску унију путујете аутобусом, аутомобилом или авионом, ЕТИАС дозвола ће се провјеравати на граници.

  • Путовање аутобусом:

Гранични органи ће по доласку на границу провјеравати да ли путник посједује важећу ЕТИАС дозволу.

Из ЕУ упозоравају да ће улазак без ЕТИАС-а бити одбијен.

Аутобуске компаније у почетку можда неће провјеравати ЕТИАС прије уласка у возило, јер ће превозници имати рок од три године да се у потпуности ускладе с новим правилима.

  • Путовање аутомобилом:

Приликом преласка границе, гранична полиција ће провјеравати ЕТИАС дозволу.

Важно је нагласити да свака особа у возилу, укључујући дјецу, мора имати сопствену, индивидуалну ЕТИАС дозволу.

ЕТИАС и ЕЕС нису исто

Иако се често спомињу заједно, ЕТИАС и ЕЕС нису исти системи и имају потпуно различите намјене.

ЕЕС (Ентри/Егзит Систем) служи за евидентирање улазака и излазака држављана трећих земаља.

ЕТИАС је претходна електронска ауторизација за путовање.

Због тога ЕТИАС неће смањити гужве на границама које би ЕЕС могао проузроковати, иако се раније нагађало супротно.

Колико кошта ЕТИАС и како се плаћа?

Планирано је да ЕТИАС подразумијева уплату од 20 евра прије путовања, као и онлине пријаву.

  • Вријеме обраде захтјева: 24 до 96 сати
  • Важење дозволе: три године или до истека пасоша
  • Износ: фиксних 20 евра

Од плаћања су изузети:

  • особе млађе од 18 година
  • особе старије од 70 година

Како изгледа процес пријаве?

Пријава и плаћање ће се обављати искључиво онлајн, путем званичне ЕТИАС веб странице.

Поступак укључује:

Попуњавање ЕТИАС обрасца

  • Аутоматско преусмјеравање на страницу за плаћање
  • Плаћање картицом (Виза, МастерКард, Американ Експрес или дебитне картице)

Важно је напоменути да ЕТИАС систем још увијек није активан, али се грађанима савјетује да прате званичне информације како би на вријеме извршили пријаву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (0)
