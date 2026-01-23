ЕТИАС за грађане БиХ: Од 2026. године улазак у ЕУ кошта 20 евра

Аутор:Стеван Лулић
Грађане БиХ очекује ЕТИАС дозвола за улазак у ЕУ. Сазнајте ко мора платити 20 евра, како се пријавити и када систем почиње.
Након увођења ЕЕС система, који је у октобру прошле године промијенио начин евидентирања путника на границама Европске уније, грађане Босне и Херцеговине у наредном периоду очекује још једна велика промјена приликом путовања у земље ЕУ.
Ријеч је о ЕТИАС систему (Јуропиан Травел Информејшн енд Ауторизејшн Систем) – електронској дозволи за путовање која ће бити обавезна за држављане земаља којима није потребна виза за улазак у Шенгенски простор, укључујући и БиХ.
Иако се као оквирни рок најчешће спомиње 2026. година, тачан датум почетка примјене ЕТИАС-а још увијек није званично потврђен од стране Европске уније.
Оно што је сигурно јесте да ће важећа ЕТИАС дозвола бити обавезна без обзира на начин путовања.
Без обзира да ли у Европску унију путујете аутобусом, аутомобилом или авионом, ЕТИАС дозвола ће се провјеравати на граници.
Гранични органи ће по доласку на границу провјеравати да ли путник посједује важећу ЕТИАС дозволу.
Из ЕУ упозоравају да ће улазак без ЕТИАС-а бити одбијен.
Аутобуске компаније у почетку можда неће провјеравати ЕТИАС прије уласка у возило, јер ће превозници имати рок од три године да се у потпуности ускладе с новим правилима.
Приликом преласка границе, гранична полиција ће провјеравати ЕТИАС дозволу.
Важно је нагласити да свака особа у возилу, укључујући дјецу, мора имати сопствену, индивидуалну ЕТИАС дозволу.
Иако се често спомињу заједно, ЕТИАС и ЕЕС нису исти системи и имају потпуно различите намјене.
ЕЕС (Ентри/Егзит Систем) служи за евидентирање улазака и излазака држављана трећих земаља.
ЕТИАС је претходна електронска ауторизација за путовање.
Због тога ЕТИАС неће смањити гужве на границама које би ЕЕС могао проузроковати, иако се раније нагађало супротно.
Планирано је да ЕТИАС подразумијева уплату од 20 евра прије путовања, као и онлине пријаву.
Од плаћања су изузети:
Пријава и плаћање ће се обављати искључиво онлајн, путем званичне ЕТИАС веб странице.
Поступак укључује:
Важно је напоменути да ЕТИАС систем још увијек није активан, али се грађанима савјетује да прате званичне информације како би на вријеме извршили пријаву.
