Квар искључио бесплатан телефонски број за полицију у Гламочу

23.01.2026
09:09
Управа полиције Министарства унутарњих послова Ливањског кантона обавијестила је синоћ, 23. јануара, грађане да бесплатни број 122 за позиве на подручју општине Гламоч није у функцији.
Како су навели у саопштењу, разлог је квар на телекомуникацијској мрежи.
"Телефонски број на који грађани у случају потребе могу контактирати PP Гламоч је 034/272-401", речено је из МУП-а Ливањског кантона преносе Независне.
