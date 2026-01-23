Logo
Квар искључио бесплатан телефонски број за полицију у Гламочу

23.01.2026

09:09

Квар искључио бесплатан телефонски број за полицију у Гламочу
Фото: Unsplash

Управа полиције Министарства унутарњих послова Ливањског кантона обавијестила је синоћ, 23. јануара, грађане да бесплатни број 122 за позиве на подручју општине Гламоч није у функцији.

Како су навели у саопштењу, разлог је квар на телекомуникацијској мрежи.

Hapšenje, lisice

Хроника

Четворо опљачкано у Братунцу, ухапшени мјештани

"Телефонски број на који грађани у случају потребе могу контактирати PP Гламоч је 034/272-401", речено је из МУП-а Ливањског кантона преносе Независне.

12

14

