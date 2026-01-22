Кошарац се састао са Гинкелом, ево шта је била тема

22.01.2026
19:17
Коментари:0
Сједињене Државе остају посвећене сарадњи са институцијама БиХ на јачању енергетске и економске безбједности земље, рекао је отправник послова Амбасаде САД у БиХ Џон Гинкел након састанка са министром спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташом Кошарацем.
Гинкел је рекао да САД остају посвећене и стварању могућности за амерички извоз и продубљивање економских веза са БиХ, те да је на састанку са Кошарцем разговарано и о спровођењу пројекта "Јужне интерконекције".
"Пројекат гасовода `Јужна интерконекција` важан је циљ спољне политике САД у БиХ", навела је америчка Амбасада на свом Икс налогу.
Гинкел је истакао важност почетка преговора са Хрватском о споразуму за увоз америчког гаса преко ЛНГ терминала на Крку, те да је то кључни корак за "Јужну интерконекцију".
