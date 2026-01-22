Logo
Large banner

Кошарац се састао са Гинкелом, ево шта је била тема

22.01.2026

19:17

Коментари:

0
Кошарац се састао са Гинкелом, ево шта је била тема
Фото: Инстаграм

Сједињене Државе остају посвећене сарадњи са институцијама БиХ на јачању енергетске и економске безбједности земље, рекао је отправник послова Амбасаде САД у БиХ Џон Гинкел након састанка са министром спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташом Кошарацем.

Гинкел је рекао да САД остају посвећене и стварању могућности за амерички извоз и продубљивање економских веза са БиХ, те да је на састанку са Кошарцем разговарано и о спровођењу пројекта "Јужне интерконекције".

"Пројекат гасовода `Јужна интерконекција` важан је циљ спољне политике САД у БиХ", навела је америчка Амбасада на свом Икс налогу.

Гинкел је истакао важност почетка преговора са Хрватском о споразуму за увоз америчког гаса преко ЛНГ терминала на Крку, те да је то кључни корак за "Јужну интерконекцију".

Подијели:

Тагови:

Џон Гинкел

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Био тек нешто више од 24 сата: Трамп напустио Давос

Свијет

Био тек нешто више од 24 сата: Трамп напустио Давос

1 ч

0
Макронове наочаре од 659 евра срушиле су мреже – али буквално

Свијет

Макронове наочаре од 659 евра срушиле су мреже – али буквално

2 ч

0
Данска зове НАТО у помоћ

Свијет

Данска зове НАТО у помоћ

2 ч

0
Вулић: Након избора нове Владе, апелација је беспредметна

Свијет

Вулић: Након избора нове Владе, апелација је беспредметна

2 ч

0

Више из рубрике

Обустављен поступак за закон о "државној имовини"

БиХ

Обустављен поступак за закон о "државној имовини"

3 ч

0
Вулић: Реформска агенда квалитетна и обећава перспективни развојни пут

БиХ

Вулић: Реформска агенда квалитетна и обећава перспективни развојни пут

4 ч

0
Којић: За опорезивање игара на срећу потребно затражити мишљење УИО

БиХ

Којић: За опорезивање игара на срећу потребно затражити мишљење УИО

6 ч

0
Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

БиХ

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

56

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

20

50

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

20

39

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

20

36

Младић за којим су трагали сви у БиХ пронађен - налази се у затвору

20

24

Позната инфлуенсерка погинула у саобраћајној несрећи у Словачкој

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner