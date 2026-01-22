Вулић: Након избора нове Владе, апелација је беспредметна

Извор:
22.01.2026
Шеф Клуба СНСД -а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић сматра да је беспредметно разматрање апелације у Уставном суду БиХ након што је изабрана нова Влада Републике Српске.
"Нисам правник али сам се консултовала са правницима по којем основу Уставни суд БиХ може, ако смо изабрали нову Владу Републике Српске, разматрати ту апелацију. По чему она није уставна?", упитала је Вулићева.
Она је напоменула да опозиција из немоћи коментарише да Влада Републике Српске није легална.
"Имати ту снагу да у тако кратком преиоду извршите двије реконструкције Владе, могу само они који имају стабилну већину, знају шта раде и који су моћни. То је разлог што трпимо све те критике и то је моћ СНСД-а заједно са коалиционим партнерима који чине већину у Народној скупштини Републике Српске", додала је она.
Вулићева је истакла да јој сметају коментари посланика на рачун женских министара у Влади Републике Српске што је недопустиво, није људски нити цивилизацијски у 21. вијеку.
"Онакве гадости које је Небојша Вукановић изговорио на рачун новог министра породице и спорта је страшно и за осуду. Да ли је неко радио док се школовао, јесте. Свака част. Можда неко није имао могућност да се школује, а да не ради", навела је Вулићева и напоменула и како се траже фотографије од прије 20 године.
Она је истакла да такве ствари не треба говорити у било којем парламенту, те је изразила жаљење што се тако говори у Народној скупштини Републике Српске.
Вулићева је истакала да је чула од коментаре појединих из опозиције Републике Српске да у Уставу Републике Српске не пише в.д. предсједника.
"Истина је да не пише али не пише и да да не може бити. Дакле, не пише стриктно да мора бити али не пише и да не може бити в.д. предсједника Републике Српске. Већина у Народној скупштини је изабрала в.д. предсједника Републике Српске", рекла је Вулићева новинарима.
Указала је да в.д. предсједника има сва овлаштења, потписује указе и законе.
"Да ли је Ана Тришић Бабић неки дан вратила један од закона на дораду у парламентарну процедуру. Јесте, и она апсолутно обавља све што је у опису посла предсједника Републике Српске, тако да су излишне фразе да није легална", истакла је Вулићева.
