Орбан поручио Зеленском: Ви сте у очајној позицији

Извор:
СРНА
22.01.2026
17:15
Мађарски премијер Викор Орбан поручио је украјинском предсједнику Владимиру Зеленском да је у очајној позицији, те да није у стању или није вољан да оконча рат упркос чињеници да је предсједник САД пружио сву могућу помоћ да то учини.
Орбан је истакао да, колико год му Зеленски ласкао, Мађарска не може да подржи његове ратне напоре.
"Украјински народ, упркос вашим пажљиво одабраним увредама, и даље може да рачуна да ћемо наставити да снабдијевамо вашу земљу електричном енергијом и горивом, а такође ћемо наставити да подржавамо избјеглице које долазе из Украјине", објавио је Орбан на Иксу.
Мађарски премијер је констатовао да ће "живот ријешити остало" и да ће "свако добити оно што заслужује".
