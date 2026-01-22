Извор:
СРНА
22.01.2026
17:04
Коментари:0
Европске земље и ЕУ у цјелини више не гледају на Украјину као на независну вриједност и практично су је жртвовале како би наставиле сукоб са Русијом, оцијенио је стални представник Русије при ОЕБС-у Дмитриј Пољански.
Све што смо данас чули потврђује чињеницу да су европски спонзори кијевског режима, као и раније, заинтересовани за наставак оружаног сукоба између Украјине и Русије. Снови о наношењу "стратешког пораза" нашој земљи су потиснути у страну, а крајњи циљ је да се Русија што више исцрпи, да се нанесе што већа штета, у времену које је преостало до слома кијевске хунте. Шта ће се у том процесу десити са Украјином, не брине посебно ни Берлин, ни Париз, ни Лондон, ни колективни Брисел – Запад је одавно жртвовао Украјину, отписану као "искоришћени ресурс" са целокупним њеним становништвом - рекао је Пољански на сједници Сталног савјета ОЕБС-а у Бечу.
Он је истакао да Владимир Зеленски и његови саучесници не презалажу се од било каквих провокација како би одржали пламен сукоба.
Свијет
Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали
Руски дипломата је подсјетио окупљене на покушај напада кијевског режима на резиденцију руског предсједника у ноћи 29. децембра прошле године, што је само потврдило терористичку природу власти у Кијеву.
Да је резиденција руског лидера била мета, показала је техничка експертиза навигационог система једног од оборених дронова у Новгородској области, закључио је Пољански.
Најновије
Најчитаније
18
01
18
00
17
55
17
49
17
47
Тренутно на програму