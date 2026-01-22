Упозорење за Балканце у Њемачкој: Нова превара празни рачуне

22.01.2026
Криминалци се све чешће служе фалсификованим телефонским бројевима како би се лажно представљали као званична хитна линија за блокаду банковних картица и на тај начин дошли до осјетљивих личних података.
На ову опасну превару тренутно упозорава њемачка организација за заштиту потрошача Stiftung Warentest.
Губитак банковне картице код већине грађана изазива панику. Страх да би неко могао да дође до рачуна и испразни га често доводи до брзе реакције - позива званичној телефонској линији за блокаду картица. Управо ту ситуацију преваранти сада циљано користе.
Према упозорењу Stiftung Warentest, криминалци манипулишу приказом позивног броја тако да се на екрану позване особе појављује званични број за блокаду картица - 116 116. Након тога се представљају као запослени те службе и под изговором наводних безбједносних проблема у банци покушавају да изнуде поверљиве податке, попут ПИН-а.
Из правих служби за блокаду картица наглашавају да њихови запослени никада не упућују позиве са броја 116 116, нити телефоном траже осјетљиве податке од грађана.
Промјена приказа позивног броја за преваранте је технички једноставна. Коришћењем интернет позива, такозваних „display информација“ или посебних апликација, могуће је фалсификовати чак и бројеве полиције (110) или банака. Ова метода позната је као „Call-ID spoofing“ и представља озбиљан безбједносни ризик, јер даје лажне информације о стварном позиваоцу.
Ако примите позив са броја 116 116, савјетује се посебан опрез. Државне институције, попут полиције, јавног тужилаштва или пензијских служби, никада не позивају грађане како би тражиле новац или повјерљиве личне податке. Ако вам се позив учини сумњивим, одмах га прекините.
У случају несигурности, препоручује се да сами контактирате надлежну институцију путем званично објављених бројева и провјерите да ли је ријеч о стварном позиву. Никада не откривајте личне или банковне податке телефоном ако нисте потпуно сигурни у идентитет саговорника. Сумњиве и лажне позиве могуће је пријавити полицији или надлежној регулаторној агенцији за телекомуникације.
Стручњаци упозоравају да је информисаност грађана кључна у борби против оваквих облика превара.
