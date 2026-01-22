Нова превара преко OLX: Не отварајте ове Вибер поруке

22.01.2026
16:19
Коментари:0
На платформи OLX поново се појавила опасна превара којом непознате особе, представљајући се као корисничка подршка, покушавају преузети Вибер налоге грађана и доћи до њихових личних података.
Овај пут, како упозорава читатељ портала Црна Хроника, преваранти користе комбинацију Вибер порука и телефонских позива.
Како је испричао Санел из Сарајева, превара је започела непосредно након што је објавио аутомобил на OLX-у. Убрзо му је стигла Вибер порука у којој се наводи да је оглас “потврђен”, те да је потребно извршити додатну верификацију како би се провјерило да ли је оглас заиста он објавио.
– У поруци су тражили да унесем верификацијски код, уз објашњење да, ако нисам примио СМС, напишем знак “+” како би ми стигао нови код. Након тога су навели да ћу бити позван и да унесем посљедњих шест цифара броја с којег ме позову – испричао је Санел.
Након кратког времена, како каже, добио је позив са страног броја, а затим и нову поруку с упозорењем да наредних десет минута не улази на Вибер. Убрзо након тога, схватио је да је његов Вибер налог у потпуности обрисан.
– Када сам покушао ући на Вибер, тражило ми је да направим нови рачун. Мој стари налог је већ био преузет, са свим порукама и подацима. Колега ме чак питао јесам ли промијенио број – тада сам схватио да се нешто озбиљно десило – каже Санел.
Одмах је случај пријавио полицији, гдје му је савјетовано да се обрати и Федералној управи полиције, с обзиром на то да овакве злоупотребе могу имати озбиљне посљедице, укључујући крађу идентитета и могуће финансијске преваре.
– Пазите се, људи. Мени су украдени сви подаци и поруке с Вибера. Ово је озбиљна превара и може свакоме да се деси – поручио је Санел за Црну Хронику, апелирајући на грађане да не насједају на сличне поруке.
Грађанима се савјетује да овакве поруке одмах пријаве, блокирају пошиљаоца и у случају сумње контактирају полицију или надлежне институције.
