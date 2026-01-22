Хрвати ухапсили припадника Војске Републике Српске Крајине

Извор:
СРНА
22.01.2026
16:17
Хрватска полиција ухапсила је, како су навели, некадашњег замјеника командира вода војне полиције Војске Републике Српске Крајине кога терети за наводни за ратни злочин над цивилима.
Шездесетдвогодишњаку, хрватском држављанину, на терет стављају више кривичних дјела ратног злочина против цивилног становништва. Он се налази у истражном затвору.
Терете га за злочине почињене у периоду од 24. октобра до 4. августа 1995. године, односно да је знао за убиства и затварање хрватског становништва из села скрадинског залеђа, пљачку и уништавање имовине, рушење вјерских објеката.
Како су навели, иако је био дужан да предузме све радње да би се кривична дјела открила, а починиоци процесуирали, то је пропустио, пренијели су хрватски медији.
