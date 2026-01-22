Logo
Возач заустављен са готово 3,5 промила алкохола у крви

Извор:

Б92

22.01.2026

16:10

Коментари:

0
Возач заустављен са готово 3,5 промила алкохола у крви
Фото: АТВ

Возачу је одређено задржавање и против њега ће бити поднијета одговарајућа прекршајна пријава.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Врњачкој Бањи искључили су из саобраћаја 29-годишњег возача са 3,45 промила алкохола у организму, док је управљао аутомобилом марке Форд.

Возачу је одређено задржавање и против њега ће бити поднијета одговарајућа прекршајна пријава, саопштено је из Полицијске управе у Краљеву.

Из Управе апелују на све учеснике у саобраћају да не управљају возилом под дејством алкохола, као и да поштују све саобраћајне прописе, јер на тај начин чувају свој и животе других учесника у саобраћају.

(б92)

