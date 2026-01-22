Возач заустављен са готово 3,5 промила алкохола у крви

Извор:
Б92
22.01.2026
16:10
Возачу је одређено задржавање и против њега ће бити поднијета одговарајућа прекршајна пријава.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Врњачкој Бањи искључили су из саобраћаја 29-годишњег возача са 3,45 промила алкохола у организму, док је управљао аутомобилом марке Форд.
Возачу је одређено задржавање и против њега ће бити поднијета одговарајућа прекршајна пријава, саопштено је из Полицијске управе у Краљеву.
Из Управе апелују на све учеснике у саобраћају да не управљају возилом под дејством алкохола, као и да поштују све саобраћајне прописе, јер на тај начин чувају свој и животе других учесника у саобраћају.
