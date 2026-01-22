Logo
Large banner

Мушкарац оптужен да је у аутобусу сексуално узнемиравао малољетницу

Извор:

Телеграф

22.01.2026

14:32

Коментари:

0
Мушкарац оптужен да је у аутобусу сексуално узнемиравао малољетницу
Фото: Pixabay

Основно јавно тужилаштво у Панчеву поднијело је суду оптужни приједлог против П.Ј. (68) из Долова, због сумње да је 6. фебруара 2024. године у аутобусу сексуално узнемиравао малољетницу.

Оптужним приједлогом му је на терет стављено кривично дјело недозвољене полне радње, саопштено је из тог тужилаштва.

Најновија вијест

Хроника

Нови детаљи стравичне експлозије у Дријену код Дервенте

Тужилаштво је предложило суду да окривљеном П.Ј. изрекне условну осуду од пола године, са роком провјере од двије године, као и да му изрекне мјеру безбједности забрана приближавања и комуникације са малољетном оштећеном.

Сумња се да је он тог дана у аутобусу који се кретао на релацији Панчево-Вршац, предузео одређене полне радње према малољетној оштећеној (17), а које радње су кривично дјело недозвољене полне радње.

Подијели:

Тагови:

Оптужница

seksualno uznemiravanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Повећан извоз из Српске, ево и за колико

Република Српска

Повећан извоз из Српске, ево и за колико

3 ч

0
Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

БиХ

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

3 ч

0
Гренланд зима

Свијет

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

3 ч

0
Жењезничка несрећа у Шпанији

Свијет

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

3 ч

0

Више из рубрике

Експлозија у Дервенти

Хроника

Нови детаљи стравичне експлозије у Дријену код Дервенте

3 ч

0
Познато стање повријеђених у тешкој незгоди у Бањалуци

Хроника

Познато стање повријеђених у тешкој незгоди у Бањалуци

4 ч

0
Више повријеђених у тешкој несрећи

Хроника

Више повријеђених у тешкој несрећи

5 ч

0
Син јој зарио нож у врат: Овако је отац херој спасио супругу од сигурне смрти

Хроника

Син јој зарио нож у врат: Овако је отац херој спасио супругу од сигурне смрти

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

17

42

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

17

40

Тошић из освете избацио Карлеушине љубимце из куће и отпустио кућне помоћнице?!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner