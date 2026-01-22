Мушкарац оптужен да је у аутобусу сексуално узнемиравао малољетницу

Извор:
Основно јавно тужилаштво у Панчеву поднијело је суду оптужни приједлог против П.Ј. (68) из Долова, због сумње да је 6. фебруара 2024. године у аутобусу сексуално узнемиравао малољетницу.
Оптужним приједлогом му је на терет стављено кривично дјело недозвољене полне радње, саопштено је из тог тужилаштва.
Тужилаштво је предложило суду да окривљеном П.Ј. изрекне условну осуду од пола године, са роком провјере од двије године, као и да му изрекне мјеру безбједности забрана приближавања и комуникације са малољетном оштећеном.
Сумња се да је он тог дана у аутобусу који се кретао на релацији Панчево-Вршац, предузео одређене полне радње према малољетној оштећеној (17), а које радње су кривично дјело недозвољене полне радње.
