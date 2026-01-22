Logo
Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

Телеграф

22.01.2026

14:06

Жењезничка несрећа у Шпанији
Најмање пет особа је повријеђено када се воз уског колосијека сударио са краном у Картахени у Шпанији. Ово је трећа несрећа у посљедњих шест дана у овој европској држави.

До несреће је дошло када је воз окрзнуо кран, који је дијелом био на прузи, а током судара воз је претрпио материјалну штету.

На срећу, није дошло до исклизнућа из шина.

На друштвеним мрежама кружи снимак несреће.

У међувремену, министар саобраћаја Оскар Пуенте изјавио је да ради на обнављању приградског жељезничког саобраћаја компаније Родалиес у Каталонији у четвртак, који је парализован други дан због штрајка машиновођа.

Пуенте је рекао да разумије у каквом су стању радници, који су претрпјели губитак двојице колега за само неколико дана, али је позвао на смиривање тензија како би се ситуација ријешила.

Машиновође тврде да безбједност није загарантована, упркос чињеници да је, према Пуентеу, менаџер шпанске жељезничке инфраструктуре у сриједу прегледао цијелу инфраструктуру.

Подсјетимо, ово је трећа жељезничка несрећа у кратком временском року која се догодила у Шпанији.

Рано јутрос су настављени радови у Адамузу у Кордоби како би се прегледали и уклонили возови који су учествовали у несрећи у недјељу и утврдили узроци судара у којем је погинуло најмање 43 људи.

У Адамузу се 18. јануара догодила једна од најтежих жељезничких несрећа у земљи у посљедњих више од једне деценије. Два брза путничка воза су искочила из шина и затим се сударила, усљед чега су десетине људи погинуле, а стотине повријеђене. Број жртава је порастао на 42 погинулих и велики број повријеђених, док су спасилачке службе наставиле рад на терену, а у земљи су проглашена три дана жалости.

Два дана касније код Гелиде, у Каталонији, десила се нова несрећа када је приградски воз искочио из шина након што је зид урушен на пругу усљед јаких падавина. У овом инциденту погинуо је машиновођа, а 37 путника је повријеђено.

Шпанија

жељезничка несрећа

