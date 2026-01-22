Logo
"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

Извор:

АТВ

22.01.2026

13:59

Коментари:

м:тел подршка српским повратницима
Фото: АТВ

Компанија м:тел и ове године реализује акцију „Нисте сами, имате пријатеље“, кроз коју пружа подршку повратницима у више општина Федерације БиХ, доносећи помоћ тамо гдје је најпотребнија, посебно у празничном периоду.

Уз пакете хране, хигијенских производа и огрјевно дрво, ове године реализована је и додатна, посебно значајна иницијатива за становнике Гламоча - поновно успостављање аутобуске линије према Бањалуци.

Тим компаније м:тел, предвођен генералном директорком Јеленом Триван, посјетио је Гламоч и Босанско Грахово, гдје су уручене донације породицама које живе у тешким социјалним и економским условима, а најмлађи су обрадовани пакетићима.

Вијеће народа

Република Српска

Клуб Бошњака без сагласности: Нема "вета" на избор нове Владе Српске

„Акцију ‘Нисте сами’ покренули смо 2021. године, са жељом да будемо уз људе који су често заборављени и којима и најмања подршка значи много. Временом се та помоћ ширила - од пакета и огрева, до отварања радних места, обнове кућа и подршке институцијама. Ове године у Гламочу смо направили и додатни искорак, враћањем аутобуске линије према Бањалуци, јер она за ове људе значи свакодневни живот - одлазак на факултет, лечење, сусрете с породицом и осећај повезаности. Када останете без такве везе, не губите само превоз, већ и сигурност, а нама је важно да људи знају да нису сами и да увек постоји неко ко ће реаговати“, поручила је Јелена Триван.

Начелник општине Гламоч Небојша Радивојша и начелница општине Босанско Грахово Смиљка Радловић изразили су захвалност компанији м:тел и Јелени Триван на континуираној подршци и конкретним потезима који унапређују квалитет живота повратника.

Акција „Нисте сами, имате пријатеље“ биће настављена и у наредним данима, када су планиране посјете општинама Босански Петровац и Дрвар.

