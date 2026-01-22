Повећана накнада за топли оброк

22.01.2026
13:33
Коментари:0
Накнада за топли оброк, радницима којима се исплаћује у новцу, за сваки радни дан проведен на раду у 2026. години износиће 12,18 КМ у нету, односно 19,97 КМ у бруту, саопштено је из Савеза синдиката Републике Српске.
Како се наводи у саопштењу, уколико радник у току мјесеца проведе 22 дана на раду, а код послодавца није организована исхрана - припремање топлог оброка или испорука топлог оброка путем лица регистрованог за услуге кетеринга, топли оброк на мјесечном нивоу износиће 267,96 КМ у нету.
Ако је исхрана организована путем кетеринга или се топли оброк припрема у властитим ресторанима код послодавца, вриједност неопорезивог топлог оброка износи до 11,46 КМ у нету.
Законска обавеза свих послодаваца у Републици Српској је да исплаћују накнаду трошкова топлог оброка, уколико код послодавца није организована исхрана или уколико накнада за топли оброк није саставни дио плате у складу са законом о платама буџетских корисника.
Свијет
Тежак судар на ауто-путу: Ауто смрскан
"Подсјећамо да је висина накнаде за топли оброк утврђена је Одлуком Владе Републике Српске о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику и износи 0,85 одсто просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан, а у случају обављања прековременог рада који траје дуже од три часа дневно, радник има право на још један износ топлог оброка за дан када је радио прековремено. Према обавјештењу Републичког завода за статистику, од 22.1.2026. године, просјечна бруто плата за 2025. годину износила је 2.349 КМ", истиче се у саопштењу Синдиката.
Како остварити право на накнаду за топли оброк уколико послодавац не испуни своју законску обавезу?
Савез синдиката Републике Српске је организација која штити права и интересе радника - чланова синдиката и бори се за остваривање права дефинисаних законским и подзаконским актима.
Први корак да би радник остварио своје право је учлањење у Синдикат.
БиХ
ПД ПС БиХ: На дневни ред додато расписивање конкурса за именовање члана ЦИК-а
У Савезу синдиката Републике Српске дјелује Служба за пружање бесплатне правне помоћи у регионалним синдикалним центрима: Бањалука, Приједор, Добој, Бијељина, Зворник, Источно Сарајево, Вишеград – Фоча и Требиње. Путем ове Службе радници добијају усмене правне савјете, консултације, правне савјете у писаној форми, састављање разних врста поднесака, заступање пред судским и другим органима, али и друге врсте правне помоћи, у зависности од потребе.
Уколико би раднику - члану синдиката, било ускраћено право на топли оброк, радник би уз помоћ Савеза синдиката Републике Српске, правним механизмима остварио ово право.
Савез синдиката Републике Српске позива све раднике - чланове Синдиката да пријаве сваку врсту злоупотреба од стране послодавца (неисплаћивање накнаде за топли оброк, исплаћивање топлог оброка у мањем износу) како би заштитили њихова права путем регионалних канцеларија Службе за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске, преноси РТРС.
Најновије
Најчитаније
14
20
14
14
14
06
14
00
13
59
Тренутно на програму