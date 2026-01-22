Беба хитно пребачена у болницу: Бака сипала бензин у флашицу за воду?

Извор:
Курир
22.01.2026
13:21

Током пријеподнева Хитна помоћ је реаговала у вртићу у Блацу, јер је осамнаестомјесечна беба имала тегобе, односно аспирацију.
Под ознаком хитно, у пратњи педијатра, беба је пребачена у Општу болницу Прокупље, а онда одатле у нишки Клинички центар.
Према првим информацијама, највјероватније је бака дјетета грешком у флашицу за воду сипала медицински бензин.
