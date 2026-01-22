Logo
Large banner

Беба хитно пребачена у болницу: Бака сипала бензин у флашицу за воду?

Извор:

Курир

22.01.2026

13:21

Коментари:

0
Беба хитно пребачена у болницу: Бака сипала бензин у флашицу за воду?
Фото: Pixabay

Током пријеподнева Хитна помоћ је реаговала у вртићу у Блацу, јер је осамнаестомјесечна беба имала тегобе, односно аспирацију.

Под ознаком хитно, у пратњи педијатра, беба је пребачена у Општу болницу Прокупље, а онда одатле у нишки Клинички центар.

ilu-ruža-28082025

Сцена

Познато вријеме и мјесто испраћаја Сенке Велетанлић

Према првим информацијама, највјероватније је бака дјетета грешком у флашицу за воду сипала медицински бензин.

Подијели:

Тагови:

trovanje

беба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познато стање повријеђених у тешкој незгоди у Бањалуци

Хроника

Познато стање повријеђених у тешкој незгоди у Бањалуци

1 ч

0
Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

Република Српска

Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

1 ч

1
Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији

Република Српска

Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији

1 ч

0
Више повријеђених у тешкој несрећи

Хроника

Више повријеђених у тешкој несрећи

1 ч

0

Више из рубрике

Лопови поново у акцији: Цијела колекција антиквитетног сребра украдена из музеја

Србија

Лопови поново у акцији: Цијела колекција антиквитетног сребра украдена из музеја

2 ч

0
Камион пробио заштитну ограду моста

Србија

Камион пробио заштитну ограду моста, дијелови расути на све стране

5 ч

0
Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

Србија

Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

5 ч

0
Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

Србија

Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner