Нови детаљи стравичне експлозије у Дријену код Дервенте

22.01.2026
14:28
Коментари:0
Р.М. је настрадао у експлозији и пожару који је јутрос захватио његову породично имање у Дријену поред Дервенте.
Како сазнаје Провјерено, ради се о особи која је у гаражи, користећи бензин, запалила унутрашњост објекта и аутомобил.
Усљед подметнутог пожара, дошло је до активације ручне бомбе коју је лице имало код себе.
Снажна експлозија била је кобна, а несрећни мушкарац је на лицу мјеста смртно страдао и изгорио.
Према информацијама којима располажемо, све указује на то да је трагедија узрокована поступцима настрадалог лица.
Надлежне службе су обавиле све потребне радње, а материјална штета на објекту и возилу је тотална.
