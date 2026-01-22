Logo
Нови детаљи стравичне експлозије у Дријену код Дервенте

22.01.2026

14:28

Експлозија у Дервенти
Фото: Derventa Cafe

Р.М. је настрадао у експлозији и пожару који је јутрос захватио његову породично имање у Дријену поред Дервенте.

Како сазнаје Провјерено, ради се о особи која је у гаражи, користећи бензин, запалила унутрашњост објекта и аутомобил.

Усљед подметнутог пожара, дошло је до активације ручне бомбе коју је лице имало код себе.

Снажна експлозија била је кобна, а несрећни мушкарац је на лицу мјеста смртно страдао и изгорио.

Према информацијама којима располажемо, све указује на то да је трагедија узрокована поступцима настрадалог лица.

Надлежне службе су обавиле све потребне радње, а материјална штета на објекту и возилу је тотална.

Тагови:

Експлозија

Дервента

