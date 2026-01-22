Logo
Ср­би­ја ће тражити изручење уби­це ММА бор­ца из Шпа­ни­је

Политика

22.01.2026

11:43

Ср­би­ја ће тражити изручење уби­це ММА бор­ца из Шпа­ни­је
Ми­ни­стар­ство прав­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је под­није­ће Кра­ље­ви­ни Шпа­ни­ји мол­бу за из­ру­че­ње Ва­си­ли­ја Гаче­ви­ћа (25), про­тив ког се у Ви­шем јав­ном ту­жи­ла­штву у Бе­о­гра­ду во­ди ис­тра­га због сум­ње да је у но­ћи из­ме­ђу 24. и 25. фе­бру­а­ра 2024. го­ди­не са Мар­ком Да­ни­чи­ћем у на­се­љу Дор­ћол но­жем из­бо ММА бор­ца Сте­фа­на Са­ви­ћа, ко­ји је пре­ми­нуо од за­до­би­је­них по­вре­да.

Ка­ко је за „По­ли­ти­ку” ре­че­но у Ми­ни­стар­ству прав­де, над­ле­жни у овом ми­ни­стар­ству оба­вије­ште­ни су да је Га­че­вић 19. ја­ну­а­ра 2026. го­ди­не ухап­шен по по­тјер­ни­ци ко­ја је за њим рас­пи­са­на по на­ред­би Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду.

- У скла­ду са Европ­ском кон­вен­ци­јом о екс­тра­ди­ци­ји, Ми­ни­стар­ство прав­де ће у нај­кра­ћем ро­ку под­није­ти мол­бу за из­ру­че­ње уз нео­п­ход­ну до­ку­мен­та­ци­ју – ре­че­но је у Ми­ни­стар­ству прав­де.

Га­че­вић је, под­сје­ти­мо, ухап­шен прије три да­на у Бар­се­ло­ни по­слије двије го­ди­не бек­ства.

Пре­ма не­зва­нич­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, по­сто­је ин­ди­ци­је да је он по­сле бјек­ства у Шпа­ни­ју, у овој зе­мљи сту­пио у кон­такт са љу­ди­ма са про­сто­ра бив­ше Ју­го­сла­ви­је ко­ји се ба­ве не­за­ко­ни­тим по­сло­ви­ма и та­ко успије­вао да се кри­је и из­бјег­не хап­ше­ње.

- Истражиоци ис­пи­ту­ју да ли се и Мар­ко Да­ни­чић, дру­ги осум­њи­че­ни за уби­ство Са­ви­ћа на­ла­зи у Шпа­ни­ји. Тим прије што је ова др­жа­ва по­след­њих го­ди­на сте­ци­ште љу­ди из кри­ми­но­ге­не сре­ди­не са про­сто­ра бив­ше Ју­го­сла­ви­је. Прет­по­став­ка је и да ће шпан­ски истражиоци по­слије хап­ше­ња Га­че­ви­ћа по­себ­ну па­жњу усмје­ри­ти на утвр­ђи­ва­ње да ли се и Да­ни­чић на­ла­зи у Шпа­ни­ји – ре­као је „По­ли­ти­кин” са­го­вор­ник бли­зак ис­тра­зи.

Иако су осум­њи­че­ни за уби­ство Са­ви­ћа би­ли у бјек­ству, Ви­ше јав­но ту­жи­ла­штво у Бе­о­гра­ду ин­тен­зив­но је ра­ди­ло на утвр­ђи­ва­њу свих чи­ње­ни­ца из­вр­ше­ња овог кри­вич­ног дје­ла. Ме­ђу мно­го­број­ним до­ка­зи­ма, ка­ко се са­зна­је, на­ла­зи се и ви­део сни­мак тра­гич­ног до­га­ђа­ја ко­ји тра­је не­што ма­ње од два ми­ну­та.

Ка­ко се ви­ди на сним­ку, са­да по­кој­ни ММА бо­рац скре­ће у Ду­нав­ску ули­цу, а за њим и дво­ји­ца на­па­да­ча ко­ји га са­вла­да­ва­ју, је­дан са јед­не, а дру­ги са дру­ге стра­не.

Тач­но по­ла ми­ну­та ка­сни­је, двојица нападача се враћају, шетајући Добрачином улицом и отимају се око неког предмета насред улице.

Злочин се догодио сат времена иза поноћи на углу Добрачине и Дунавске улице на Дорћолу. ММА борац кобне вечери био је са пријатељима у једном београдском клубу, у који су касније стигли и осумњичени Гачевић и Даничић и то наводно јер им је неко дојавио да се Савић налази у том клубу.

Савић је, како се сумња, последње двије године наводно, избјегавао да се нађе у близини осумњичених јер је у једној тучи гдје је бранио друга нанио озбиљне повреде Даничићу.

Несугласице су почеле чим су осумњичени ушли у клуб, јер су почели да провоцирају Савића и да му добацују.

ММА борац убрзо је изашао из клуба, али су за њим истрчали Гачевић и Даничић, који су га уз добацивање напали, извадили нож и почели да га убадају по тијелу.

Стефан Савић

Василије Гачевић

