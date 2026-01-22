Извор:
Политика
22.01.2026
11:43
Коментари:0
Министарство правде Републике Србије поднијеће Краљевини Шпанији молбу за изручење Василија Гачевића (25), против ког се у Вишем јавном тужилаштву у Београду води истрага због сумње да је у ноћи између 24. и 25. фебруара 2024. године са Марком Даничићем у насељу Дорћол ножем избо ММА борца Стефана Савића, који је преминуо од задобијених повреда.
Како је за „Политику” речено у Министарству правде, надлежни у овом министарству обавијештени су да је Гачевић 19. јануара 2026. године ухапшен по потјерници која је за њим расписана по наредби Вишег суда у Београду.
Свијет
- У складу са Европском конвенцијом о екстрадицији, Министарство правде ће у најкраћем року поднијети молбу за изручење уз неопходну документацију – речено је у Министарству правде.
Гачевић је, подсјетимо, ухапшен прије три дана у Барселони послије двије године бекства.
Према незваничним информацијама, постоје индиције да је он после бјекства у Шпанију, у овој земљи ступио у контакт са људима са простора бивше Југославије који се баве незаконитим пословима и тако успијевао да се крије и избјегне хапшење.
- Истражиоци испитују да ли се и Марко Даничић, други осумњичени за убиство Савића налази у Шпанији. Тим прије што је ова држава последњих година стециште људи из криминогене средине са простора бивше Југославије. Претпоставка је и да ће шпански истражиоци послије хапшења Гачевића посебну пажњу усмјерити на утврђивање да ли се и Даничић налази у Шпанији – рекао је „Политикин” саговорник близак истрази.
Друштво
Иако су осумњичени за убиство Савића били у бјекству, Више јавно тужилаштво у Београду интензивно је радило на утврђивању свих чињеница извршења овог кривичног дјела. Међу многобројним доказима, како се сазнаје, налази се и видео снимак трагичног догађаја који траје нешто мање од два минута.
Како се види на снимку, сада покојни ММА борац скреће у Дунавску улицу, а за њим и двојица нападача који га савладавају, један са једне, а други са друге стране.
Тачно пола минута касније, двојица нападача се враћају, шетајући Добрачином улицом и отимају се око неког предмета насред улице.
Злочин се догодио сат времена иза поноћи на углу Добрачине и Дунавске улице на Дорћолу. ММА борац кобне вечери био је са пријатељима у једном београдском клубу, у који су касније стигли и осумњичени Гачевић и Даничић и то наводно јер им је неко дојавио да се Савић налази у том клубу.
Савић је, како се сумња, последње двије године наводно, избјегавао да се нађе у близини осумњичених јер је у једној тучи гдје је бранио друга нанио озбиљне повреде Даничићу.
Свијет
Несугласице су почеле чим су осумњичени ушли у клуб, јер су почели да провоцирају Савића и да му добацују.
ММА борац убрзо је изашао из клуба, али су за њим истрчали Гачевић и Даничић, који су га уз добацивање напали, извадили нож и почели да га убадају по тијелу.
Република Српска
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
