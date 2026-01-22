Logo
Large banner

Трамп: Пронашли смо рјешење за осам ратова, ускоро за још један

22.01.2026

11:39

Коментари:

0
Трамп: Пронашли смо рјешење за осам ратова, ускоро за још један
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да очекује да се ускоро пронађе рјешење за сукоб у Украјини.

"Пронашли смо рјешење за осам ратова и вјерујем да ускоро долази за још један", рекао је Трамп на церемонији потписивања повеље новог Одбора за мир у Гази на маргинама Свјетског економског форума у Давосу.

Према његовим ријечима, проналажење рјешења за украјински сукоб биће можда и најтеже досад, али се одржавају састанци с тим циљем и остварује се велики напредак.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Провео невин 38 година у затвору: Ослободио га ДНК

Свијет

Провео невин 38 година у затвору: Ослободио га ДНК

2 ч

0
Гренланд зима

Свијет

''Став Путина о Гренланду не указује на ванредни састанак са Трампом''

3 ч

0
Полиција / Илустративна фотографија

Свијет

Детаљи су језиви: Пронађен мушкарац са Балкана који је нестао 2003. године

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија ће допринијети Трамповом Одбору за мир, али има захтјев

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner