Детаљи су језиви: Пронађен мушкарац са Балкана који је нестао 2003. године

Извор:

Телеграф

22.01.2026

11:16

Коментари:

0
Полиција / Илустративна фотографија
Фото: Pexels/ Photo by cottonbro studio

У Белгији је пронађен скелет македонског држављанина Реџепа Рахмановског, који се водио као нестао већ 23 године, зазидан у кућу, саопштила је данас федерална полиција.

Форензичари су утврдили да скелет пронађен прошлог љета у подруму куће у бриселској општини Форест припада македонском држављанину Реџепу Рахмановском, који се води као нестао од 2003. године, навела је полиција.

Паре

Занимљивости

Сва врата богатства отварају се за ова три знака: Богатство стиже већ од данас

Скелет је пронађен приликом реновирања куће у јулу 2025. године, након чега је предат на форензичку анализу.

Анализом је утврђено да припада Рахмановском, рођеном у Македонији 1976. године.

Према полицијском досијеу, Рахмановски је посљедњи пут виђен 16. јула 2003. године увече, када је напустио своје радно мјесто.

Од тада му се губи сваки траг и све до идентификације његовог скелета полиција није имала никакве информације о његовој судбини.

medvjed

Занимљивости

Гурнуо медвједу руку у грло и тако себи спасио живот

Полиција је саопштила да је на основу форензичког налаза издат налог за претрес куће, са надом да ће се доћи до више информација о томе шта се догодило жртви.

Белгијска полиција, такође, тражи могуће свједоке или било кога ко може да пружи информације о Рахмановском или његовом нестанку.

У саопштењу полиције наглашено је да ће се свака достављена информација обрађивати дискретно, преноси "Телеграф".

