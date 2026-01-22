Детаљи су језиви: Пронађен мушкарац са Балкана који је нестао 2003. године

Извор:
У Белгији је пронађен скелет македонског држављанина Реџепа Рахмановског, који се водио као нестао већ 23 године, зазидан у кућу, саопштила је данас федерална полиција.
Форензичари су утврдили да скелет пронађен прошлог љета у подруму куће у бриселској општини Форест припада македонском држављанину Реџепу Рахмановском, који се води као нестао од 2003. године, навела је полиција.
Скелет је пронађен приликом реновирања куће у јулу 2025. године, након чега је предат на форензичку анализу.
Анализом је утврђено да припада Рахмановском, рођеном у Македонији 1976. године.
Према полицијском досијеу, Рахмановски је посљедњи пут виђен 16. јула 2003. године увече, када је напустио своје радно мјесто.
Од тада му се губи сваки траг и све до идентификације његовог скелета полиција није имала никакве информације о његовој судбини.
Полиција је саопштила да је на основу форензичког налаза издат налог за претрес куће, са надом да ће се доћи до више информација о томе шта се догодило жртви.
Белгијска полиција, такође, тражи могуће свједоке или било кога ко може да пружи информације о Рахмановском или његовом нестанку.
У саопштењу полиције наглашено је да ће се свака достављена информација обрађивати дискретно, преноси "Телеграф".
