Убица до детаља описао злочин: Убио дјевојку, тијело данима чувао у кући, па га сакрио у подрум

Стефан С. (47), који је признао убиство дјевојке Џојс П. (36) налази се у притвору у Доњој Аустрији гдје чека суђење.
Њено тијело пронађено је 13. јануара у кући након што је Стефанов пријатељ поднио пријаву полицији и рекао да му је он преко телефона признао убиство.
Стефан је Џојс убио 5. јануара, неколико дана је живио у кући с њеним тијелом, а онда је одлучио да га сакрије у подрум.
Полицајци су након тога одјурили у кућу у којој се десио злочин, гдје су пронашли осумњиченог. Стефан је одмах сарађивао са полицајцима, признао злочин и одвео их у подрум гдје је сакрио тијело.
Резултати обдукције су показали да је Џојс задављена канапом.
Недјељу дана након језивог злочина који је потресао то мало мјесто, испливали су нови детаљи о Стефану. Он је од раније познат полицији због насилног злочина који је починио и има досије.
Током испитивања у полицији рекао је да је имао проблема с алкохолом, а такође је редовно користио и наркотике. Он је рекао да је планирао да се преда 14. јануара и да то није урадио раније јер је желио да се побрине за свог пса.
"Носим терет на леђима већ недјељу дана и желио сам да се олакшам, да признам све. Задавио сам је у нападу бијеса када је она кренула на мене ножем, а онда сам тјиело сакрио у вински подрум", рекао је Стефан током испитивања.
Стефан и Џојс су били у вези неколико година. Током пандемије корона вируса су се преселили у кућу у предграђу, а како он каже током тог периода почели су сви њихови проблеми. Обоје су упали у депресију, често су користили алкохол и наркотике, па им је због тога и веза постала токсична.
"Посљедњих шест мјесеци је било неподношљиво. Свађали смо се свакодневно. Некад је било све у реду два дана и онда поново хаос. Стално ме је вријеђала. И она је користила дрогу", испричао је он.
Кобног дана, атмосфера је била додатно заоштрена, па је он одлучио да изађе напоље и прошета пса. Када се вратио, како каже, Џојс га је напала ножем.
"Носио сам дебели капут, па ми се ништа није догодило. Бранио сам се, оборио сам је на земљу, обмотао сам јој конопац око врата и повукао свом снагом. Брзо је престала да дише", рекао је он.
Каже да када је већ било прекасно када је схватио да она више не дише. Тог дана попио је цијелу флашу вотке.
"Позвао сам мајку и рекао јој да сам урадио нешто глупо. Рекао сам јој да ми је потребна помоћ око пса и да морам у полицију. Сада ми је лакнуло што је све готово. Био сам превише слаб, права кукавица. Да могу да вратим вријеме, све бих урадио другачије", испричао је он полицији током испитивања.
