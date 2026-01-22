Logo
На граничним прелазима са БиХ заплијењена два аутомобила

СРНА

22.01.2026

10:23

На граничним прелазима са БиХ заплијењена два аутомобила

Гранична полиција Црне Горе заплијенила је на граничним прелазима са БиХ два аутомобила високе класе ауди које потражује Интерпол у Норвешкој и Аустрији, саопштено је из црногорске Управе полиције.

- На заједничком граничном прелазу Враћеновићи-Делеуша, на улазу у Црну Гору из правца Билеће из БиХ, контролисан је црногорски држављанин Н.П, који је управљао возилом ауди А4 црногорских регистарских ознака, у власништву другог лица - наведено је у саопштењу.

Провјером је утврђено да тај аутомобил потражује Интерпол Норвешке, а возило је привремено одузето и предато на даље поступање службеницима Одјељења безбједности Никшић.

На граничном прелазу Шћепан Поље из правца Фоче на улазу из БиХ у Црну Гору полиција је, поступајући по оперативним информацијама, контролисала црногорског држављанина М.Н. и прегледала возило "ауди С6" подгоричких регистарских ознака у власништву једног привредног субјекта.

- Провјерама је утврђено да возило потражује Интерпол Аустрије, након чега је одузето и предато на даље поступање службеницима полиције у Плужинама - пише у саопштењу.

oduzet automobil

Гранични прелаз

Црна Гора

Коментари (0)
