На граничним прелазима са БиХ заплијењена два аутомобила

Извор:
СРНА
22.01.2026
10:23
Гранична полиција Црне Горе заплијенила је на граничним прелазима са БиХ два аутомобила високе класе ауди које потражује Интерпол у Норвешкој и Аустрији, саопштено је из црногорске Управе полиције.
- На заједничком граничном прелазу Враћеновићи-Делеуша, на улазу у Црну Гору из правца Билеће из БиХ, контролисан је црногорски држављанин Н.П, који је управљао возилом ауди А4 црногорских регистарских ознака, у власништву другог лица - наведено је у саопштењу.
Провјером је утврђено да тај аутомобил потражује Интерпол Норвешке, а возило је привремено одузето и предато на даље поступање службеницима Одјељења безбједности Никшић.
На граничном прелазу Шћепан Поље из правца Фоче на улазу из БиХ у Црну Гору полиција је, поступајући по оперативним информацијама, контролисала црногорског држављанина М.Н. и прегледала возило "ауди С6" подгоричких регистарских ознака у власништву једног привредног субјекта.
- Провјерама је утврђено да возило потражује Интерпол Аустрије, након чега је одузето и предато на даље поступање службеницима полиције у Плужинама - пише у саопштењу.
