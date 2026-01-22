Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

Извор:
У Сарајеву, Тузли, Илијашу, Вогошћи, Хаџићима, Високом, Какњу и Травнику ваздух је јутрос врло нездрав, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу, јер је повећана вјероватноћа за негативне посљедице по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Мјерење у 9.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Сарајеву 290, Тузли 230, Илијашу 267, Вогошћи 275, Хаџићима 232, Високом 283, Травнику 234, те Какњу 229.
Ваздух је нездрав за осјетљиве групе у Бањалуци, Зеници, Ливну и Маглају, док је у Мостару, Иван-седлу и Бихаћу умјерено загађен.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
