Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

22.01.2026

09:57

Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном
Фото: Pixabay

Полиција утврђује ко је током ноћи у мјесту Кусаче, општина Соколац, запалио шупу са сијеном, приликом чега није било повријеђених.

Из Полицијске управе Источно Сарајево саопштили су да припадници Полицијске станице Соколац предузимају све законом предвиђене мјере и радње на проналаску извршиоца и расвјетљавању овог кривичног дјела, оквалификованог као изазивање опште опасности.

"Полицијској станици пријављено је да је у ноћи између 20. и 21. јануара 2026. године у мјесту Кусаче, општина Соколац, избио пожар на шупи у којој се налазила сложена одређена количина сувог сијена", речено је из полиције.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Регион

Пензионер злостављао докторку пред супругом, па остао без пензије

Како су додали, увиђајем који су урадили полицајци, уз присуство судског вјештака за заштиту од пожара и експлозија, утврђено је да је отвореним пламеном запаљено сијено, те је објекат потпуно изгорио.

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

piroman

Sokolac

пожар

Паљевина

