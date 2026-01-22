Logo
Ухапшен младић који је покушао да убије мајку

Извор:

Телеграф

22.01.2026

08:17

Коментари:

0
Ухапшен младић који је покушао да убије мајку
Фото: Танјуг

Земунска полиција ухапсила је Л. Р. (25) због сумње да је у сриједу ујутру, након бруталног премлаћивања, ножем покушао да убије своју мајку С. С. Р. (56).

По налогу Вишег јавног тужилаштва, њему се на терет ставља покушај убиства, док се несрећна жена са тешким повредама врата и главе налази у КБЦ Земун.

Крвава драма одиграла се у среду око 8:30 часова у породичном стану, када је мирно јутро прекинуто језивим насиљем. Оно што је почело као вербална свађа мајке и сина, завршило се покушајем најтежег злочина.

Прво је зверски млатио, па потегао нож

Истрага је открила свирепе детаље напада. Син је најпре физички насрнуо на мајку, задајући јој бројне ударце по глави и тијелу. Несрећна жена примљена је у болницу у непрепознатљивом стању, са многобројним масницама и подливима по цијелом тијелу, тешком раном на врату нанетом ножем и повредама на рукама које су настале док је покушавала да се одбрани од сјечива.

Борба за живот у КБЦ Земун

Жртва је колима Хитне помоћи хитно превезена у болницу, гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде опасне по живот. Због критичног стања, смјештена је на одјељење Шока, а љекари непрестано прате њене виталне функције.

Одређено задржавање по налогу ВЈТ

auto kljuc piksabej

Ауто-мото

Власник фирме из БиХ тврди да је преварен у Њемачкој

Брзом реакцијом полиције, нападач је одмах лишен слободе. Више јавно тужилаштво је, с обзиром на тежину повреда и начин извршења дјела, инцидент одмах оквалификовало као покушај убиства. Л. Р. је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити изведен пред тужиоца.

Комшије су и даље у стању потпуног шока.

"Чули смо буку и запомагање у среду ујутру, али нико није могао да вјерује да је син спреман да сопственој мајци нанесе такве повреде. Сви се молимо да жена преживи," каже један од потресених комшија.

(Телеграф.рс)

porodično nasilje

покушај убиства

majka

Zemun

Коментари (0)
