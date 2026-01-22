Logo
Жена пала под аутобус на стајалишту

Извор:

Танјуг

22.01.2026

07:01

Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

У Београду се током протекле ноћи догодила једна саобраћајна незгода - гажење пјешака на Бановом брду, у којој је једна жена тешко повријеђена, саопштено је из службе Хитне помоћи.

Саобраћајна незгода се догодила у 19.40 сати у Пожешкој улици, када је жена (63) на почетној станици пала под аутобус, који јој је прешао преко ноге, након чега је екипа хитне помоћи превезла на ВМА.

Тагови:

Београд

Саобраћајна несрећа

