Жена пала под аутобус на стајалишту

У Београду се током протекле ноћи догодила једна саобраћајна незгода - гажење пјешака на Бановом брду, у којој је једна жена тешко повријеђена, саопштено је из службе Хитне помоћи.

Саобраћајна незгода се догодила у 19.40 сати у Пожешкој улици, када је жена (63) на почетној станици пала под аутобус, који јој је прешао преко ноге, након чега је екипа хитне помоћи превезла на ВМА.