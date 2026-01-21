Logo
Large banner

"Овјерио жену којом је био опсједнут 30 година": Подигнута оптужница против Ранка Јаћимовића

Извор:

АТВ

21.01.2026

15:32

Коментари:

0
"Овјерио жену којом је био опсједнут 30 година": Подигнута оптужница против Ранка Јаћимовића

Окружно јавно тужилаштво у Добоју подигло је оптужницу против Ранка Јаћимовића, због убиства супружника Недељке и Горана Илића, те рањавања Невенкиног брата Милутина Трифуновића у Доњој Слатини код Шамца, потврђено је за АТВ.

Оптужница је подигнута 31. октобра, а три дана касније потврдио ју је Окружни суд у Добоју.

ranko jacimovic

Хроника

Детаљи злочина у Шамцу: Јаћимовића су молили да оде, а онда је хладнокрвно кренуо пуцати

"Оптужени се терети да је 7. августа 2025.године у Доњој Слатини, општина Шамац, пуцањем из пиштоља умишљајно лишио живота два лица и треће лице покушао лишити живота", наводи се у одговору ОЈТ Добој.

Злочин се одиграо око 18.30 часова у дворишту Трифуновићеве куће. Илићи, који живе у Њемачкој, били су у посјети код Невенкиног брата када се до капије "голфом 4" довезао Јаћимовић, који је у младости с Невенком био у љубавној вези и сматрао ју је за љубав свог живота.

шамац

Хроника

Комшије проговориле о дешавањима које су претходили двоструком убиству

По доласку Ранко је са капије дозивао Невенку, која је с братом и мужем сједила у дворишту. Пришао му је Трифуновић молећи га да се удаљи из дворишта, што Јаћимовић није прихватао. И Невенка га је молила да оде, али Ранко није одустајао. Поново је позвао Невенку, говорећи: "Душо, дођи само да те видим".

ubistvo samac jacimovic

Хроника

Мјештани у шоку: ”Ранко је овјерио жену којом је био опсједнут 30 година”!

Пред кућу је стигли Невенкин стриц М.Т. и његова супруга Б.Т. који су такође молили Јаћимовића да се удаљи, али он то није прихватао. У намјери да их убије пришао је столу за којим су сједили оштећени и из пиштоља "црвена застава М57" испалио је хитац према Горану, погодивши га у предјелу бубрега. Невенка и њен брат кренули су да бјеже ка улазним вратима куће, када је Јаћимовић и према њима запуцао. Обоје су пали на степеницама, а Јаћимовић је прво пришао Горану који је лежао на стомаку и испалио му хитац у главу. Пришао је и Невенки и такође јој пуцао у главу. Након злочина је сјео у ауто и побјегао с мјеста злочина.

Пронађен је и сутрадан ујутро ухапшен у кући свог пунца на подручју Обудовца. Приликом хапшења није пружао отпор и од тада се налази у притвору.

Подијели:

Тагови:

Ранко Јаћимовић

Добој

Оптужница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Голубовић: Град добија Средњу музичку школу

Градови и општине

Голубовић: Град добија Средњу музичку школу

53 мин

0
Трамп: "Лијепо је бити међу пријатељима и непријатељима"

Свијет

Трамп: "Лијепо је бити међу пријатељима и непријатељима"

1 ч

0
Зељковић: Не доводити Бањалуку у блокаду

Бања Лука

Зељковић: Не доводити Бањалуку у блокаду

1 ч

1
Возио 293 километра на сат, објавио снимак

Регион

Возио 293 километра на сат, објавио снимак

1 ч

0

Више из рубрике

Покушај убиства у Бијељини: Двоје ухапшених, неколико повријеђених

Хроника

Покушај убиства у Бијељини: Двоје ухапшених, неколико повријеђених

1 ч

0
Радник пао са скеле високе 4 метра: Љекари му се боре за живот

Хроника

Радник пао са скеле високе 4 метра: Љекари му се боре за живот

1 ч

0
Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију

Хроника

Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију

2 ч

0
Заплијењени телефон

Хроника

Акција у Српској: Хапшење због врбовања дјеце за порнографију

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

16

02

Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

15

58

Мљекари траже веће премије

15

57

Јувентус против Бенфике без Душана Влаховића

15

50

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner