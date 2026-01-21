"Овјерио жену којом је био опсједнут 30 година": Подигнута оптужница против Ранка Јаћимовића

Извор:
АТВ
21.01.2026
15:32

Окружно јавно тужилаштво у Добоју подигло је оптужницу против Ранка Јаћимовића, због убиства супружника Недељке и Горана Илића, те рањавања Невенкиног брата Милутина Трифуновића у Доњој Слатини код Шамца, потврђено је за АТВ.
Оптужница је подигнута 31. октобра, а три дана касније потврдио ју је Окружни суд у Добоју.
"Оптужени се терети да је 7. августа 2025.године у Доњој Слатини, општина Шамац, пуцањем из пиштоља умишљајно лишио живота два лица и треће лице покушао лишити живота", наводи се у одговору ОЈТ Добој.
Злочин се одиграо око 18.30 часова у дворишту Трифуновићеве куће. Илићи, који живе у Њемачкој, били су у посјети код Невенкиног брата када се до капије "голфом 4" довезао Јаћимовић, који је у младости с Невенком био у љубавној вези и сматрао ју је за љубав свог живота.
По доласку Ранко је са капије дозивао Невенку, која је с братом и мужем сједила у дворишту. Пришао му је Трифуновић молећи га да се удаљи из дворишта, што Јаћимовић није прихватао. И Невенка га је молила да оде, али Ранко није одустајао. Поново је позвао Невенку, говорећи: "Душо, дођи само да те видим".
Пред кућу је стигли Невенкин стриц М.Т. и његова супруга Б.Т. који су такође молили Јаћимовића да се удаљи, али он то није прихватао. У намјери да их убије пришао је столу за којим су сједили оштећени и из пиштоља "црвена застава М57" испалио је хитац према Горану, погодивши га у предјелу бубрега. Невенка и њен брат кренули су да бјеже ка улазним вратима куће, када је Јаћимовић и према њима запуцао. Обоје су пали на степеницама, а Јаћимовић је прво пришао Горану који је лежао на стомаку и испалио му хитац у главу. Пришао је и Невенки и такође јој пуцао у главу. Након злочина је сјео у ауто и побјегао с мјеста злочина.
Пронађен је и сутрадан ујутро ухапшен у кући свог пунца на подручју Обудовца. Приликом хапшења није пружао отпор и од тада се налази у притвору.
