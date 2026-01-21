Logo
Large banner

Возио 293 километра на сат, објавио снимак

21.01.2026

14:41

Коментари:

0
Возио 293 километра на сат, објавио снимак

Полиција је пронашла и казнила возача А.Д. (36) који је возио аутомобил на ауто-путу 293 километра на сат и видео објавио на друштвеним мрежама, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Сјеверне Македоније.

Како се наводи, саобраћајна полиција и Мобилна јединица за безбједност на путевима одмах су предузеле оперативне мјере и активности након објављеног видео-снимка на друштвеним мрежама.

На снимку се види особа која вози аутомобил брзином од 293 километра на сат на ауто-путу Скопље - Ђевђелија, код града Неготино, гд‌је је дозвољена брзина 120 километара на сат. А.Д. је возио више него дупло брже.

Доналд Трамп-21012026

Свијет

Трамп стигао хеликоптером у Давос

"Полиција је пронашла овог возача А.Д. из села Елово, близу Скопља, и санкционисала у складу са законским одредбама", пише у саопштењу, преноси "Вијести".

Подијели:

Тагови:

вожња

brzina

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Банкарке ојадиле банку и клијенте за 2.3 милиона евра

Регион

Банкарке ојадиле банку и клијенте за 2.3 милиона евра

5 ч

0
Мајка која је бацила кћеркицу у Саву осуђена на 15 година затвора

Регион

Мајка која је бацила кћеркицу у Саву осуђена на 15 година затвора

1 д

0
Мајка која је кћеркицу (3) бацила у ледену Саву добила 15 година затвора

Регион

Мајка која је кћеркицу (3) бацила у ледену Саву добила 15 година затвора

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

На степеништу зграде пронађено тијело непознатог мушкарца

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

16

02

Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

15

58

Мљекари траже веће премије

15

57

Јувентус против Бенфике без Душана Влаховића

15

50

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner