Возио 293 километра на сат, објавио снимак

21.01.2026
14:41
Коментари:0
Полиција је пронашла и казнила возача А.Д. (36) који је возио аутомобил на ауто-путу 293 километра на сат и видео објавио на друштвеним мрежама, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Сјеверне Македоније.
Како се наводи, саобраћајна полиција и Мобилна јединица за безбједност на путевима одмах су предузеле оперативне мјере и активности након објављеног видео-снимка на друштвеним мрежама.
На снимку се види особа која вози аутомобил брзином од 293 километра на сат на ауто-путу Скопље - Ђевђелија, код града Неготино, гдје је дозвољена брзина 120 километара на сат. А.Д. је возио више него дупло брже.
Свијет
Трамп стигао хеликоптером у Давос
"Полиција је пронашла овог возача А.Д. из села Елово, близу Скопља, и санкционисала у складу са законским одредбама", пише у саопштењу, преноси "Вијести".
Регион
5 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
02
16
02
15
58
15
57
15
50
Тренутно на програму