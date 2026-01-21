Logo
Банкарке ојадиле банку и клијенте за 2.3 милиона евра

Извор:

Телеграф

21.01.2026

10:41

Банкарке ојадиле банку и клијенте за 2.3 милиона евра
Фото: Pixabay

Хрватска полиција је након вишемјесечне истраге ухапсила двије жене које су, радећи као личне банкарке у Осијеку, годинама злоупотребљавале повјерење клијената и банке и себи исплаћивале новац.

Полицијски службеници Службе за привредни криминалитет и корупцију ПУ осјечко-барањске довршили су криминалистичку истрагу над 58-годишњакињом из Осијека и 53-годишњакињом из околине Осијека, које се сумњиче да су починиле кривична дјела злоупотребе повјерења у привредном пословању и фалсификовања службене или пословне исправе.

Сумња се да су, радећи као личне банкарке, од октобра 2005. до марта 2025. договориле начин на који ће себи исплаћивати новац са рачуна клијената, све с циљем стицања противправне имовинске користи.

Како би прикриле своје незаконите радње, израђивале су и потписивале лажне исправе које су приказивале као вјеродостојне. Током готово двије деценије на тај начин су себи присвојиле укупно 2.393.296,50 евра.

Полиција је јуче, на основу судског налога, претресла њихове домове и друге просторе и том приликом заплијенила рачунаре и мобилне телефоне који би могли да послуже као доказ.

Након завршене истраге обје жене су синоћ предате притворском надзорнику ПУ осјечко-барањске, а полиција је против њих поднела посебно извјештај Жупанијском државном тужилаштву у Осијеку.

Хрватска

banka

злоупотреба положаја

